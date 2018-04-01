Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

Додано: Пон 02 кві, 2018 15:49

Ну уж как то более 40 лет прожил и ничего - нормально. И через 90-е прошел нормально. Всякие ситуации были и помогал спорт и не очень помогал, по вечерам с отверткой ходил. Нормально выжил без оружия. Но повторяю - нет законодательной базы и еще страшнее - нет культуры владения оружием у общества. К тебе домой будет лезть вор - ты в него стрельнешь и тебя уже посадят. Будешь идти домой, нарвешься на гопников и в целях самооброны начнешь стрелять - посадят, а если пару трупов устроишь, то пожизненно. За себя уже давно не страшно, а вот дети и школы. Где гарантия, что завтра какой-то закомплексованный полудурок не принесет папин пистолет, чтоб самоутвердиться? Что вы там на цивилизованные страны киваете? Там такие трагедии не редкость - об этом лучше напишите: кто когда и сколько жертв.