Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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4e4ensxe написав: давай те разберем привычную ситуацию, идет человек (1), навстречу ему другой(2): - есть курить? (2) - не курю(1) - я не спрашивал куришь ли ты, я спросил есть ли курить ....... - первый говорит ... как ты зае...л и показывает! что у него есть волына в большинстве случаев инцидент исчерпан ...... - если оружия нет, нужно пускать в ход кулаки, а тут уже как карта ляжет
И продолжим. А тут подходят сзади еще двое и упирают свои волыны в спину, тому, кто показывал свою волыну. И говорят: о, чувак, а нам как раз четвертого ствола не хватает для кореша! ))
я ждал этого. такого не бывает, большинство гопников, работают по схеме фаир плей, они не такие идиоты как думаете, они знакомы с участковым, с местными барыгами, и тд, и знают то за разбой их точно привлекут, а вот за гопстоп нет.
гопники всегда были безоружными, максимум это кастет, для них важно что бы жертва сама все отдала. кроме того гопники в большинстве трусы, поэтому работают по 2 - 3 человека.
проблема будет с мелкими бандами, или ворами, (не путать с гопниками), но у них и сейчас есть оружие.
а ваше продолжение - 1 стреляет в бедро, 2 два стоят обосравшись выстрелить в человека не так просто как кажется.
romio_33 написав:И продолжим. А тут подходят сзади еще двое и упирают свои волыны в спину, тому, кто показывал свою волыну. И говорят: о, чувак, а нам как раз четвертого ствола не хватает для кореша! ))
А что сейчас, когда есть запрет и нет закона, им что то запретит взять незарегистрированную волыну и так сделать? И вы, не успев убежать и не имея пистолета, будете им рассказывать, что вы чемпион по боксу и гуру медитации? А с пистолетом в кармане и умением им пользоваться, у человека есть шанс избежать подобной ситуации, так как каждый преступник по умолчанию будет понимать, что у оппонента тоже есть "большой шлем", потому вероятность попадания на больничку или в соседний морг не стоит той попытки "закурить. Разбои, грабежи квартир и домов однозначно уменьшаются, это уже подтвержденный факт. Смотрим на соседнюю Молдову - там уже более 20 лет как разрешено ношение и все нормально, не постреляли друг друга. А опрос однозначно заказной и правильнее назвать его не "опрос", а "вброс".
romio_33 написав:С женой и детьми я по ночам в подворотнях не гуляю и вам не советую. В таких случаях надо ездить на такси. А вы что, гуляя с женой и детьми, встретив гопников сразу за пистолет схватитесь? А вы не подумали, что и у гопников будет оружие (они-то первые побут его и купят). И что тогда ваш один ствол, против их троих, учитывая, что рядом жена и дети безоружные на мушке будет стоить?
1) Это может случится и днем и совсем не в подворотне 2) лучше быть вообще без ствола?
Ну уж как то более 40 лет прожил и ничего - нормально. И через 90-е прошел нормально. Всякие ситуации были и помогал спорт и не очень помогал, по вечерам с отверткой ходил. Нормально выжил без оружия. Но повторяю - нет законодательной базы и еще страшнее - нет культуры владения оружием у общества. К тебе домой будет лезть вор - ты в него стрельнешь и тебя уже посадят. Будешь идти домой, нарвешься на гопников и в целях самооброны начнешь стрелять - посадят, а если пару трупов устроишь, то пожизненно. За себя уже давно не страшно, а вот дети и школы. Где гарантия, что завтра какой-то закомплексованный полудурок не принесет папин пистолет, чтоб самоутвердиться? Что вы там на цивилизованные страны киваете? Там такие трагедии не редкость - об этом лучше напишите: кто когда и сколько жертв.
Какая будет ситуация с оф. оружием и необходимыми законами по его применению никто сейчас угадать не сможет. Может будет шанс отстреливаться, а может тебя сразу бандиты на улице завалят и твое умение стрелять не пригодится. Для себя я так решил - разрешат короткоствол куплю. Лучше пусть трое судят (сам этого не хочу), чем шесть несут. Конечно это не выход - сам лечись, сам отстреливайся, сам за свои и близких старость думай. Що за страна?
slavek написав: 1) Это может случится и днем и совсем не в подворотне 2) лучше быть вообще без ствола?
Конечно лучше! Ну убьешь ты всех нападавших, а кто-то из них успеет застрелить твою жену или твоего ребенка. Не дай Бог, конечно. И в чем прикол? Потерять жизнь или здоровье близкого человека или просто отдать бумажник? Неужели бумажник дороже?
romio_33 написав:Ну уж как то более 40 лет прожил и ничего - нормально. И через 90-е прошел нормально. Всякие ситуации были и помогал спорт и не очень помогал, по вечерам с отверткой ходил. Нормально выжил без оружия. Но повторяю - нет законодательной базы и еще страшнее - нет культуры владения оружием у общества. К тебе домой будет лезть вор - ты в него стрельнешь и тебя уже посадят. Будешь идти домой, нарвешься на гопников и в целях самооброны начнешь стрелять - посадят, а если пару трупов устроишь, то пожизненно. За себя уже давно не страшно, а вот дети и школы. Где гарантия, что завтра какой-то закомплексованный полудурок не принесет папин пистолет, чтоб самоутвердиться? Что вы там на цивилизованные страны киваете? Там такие трагедии не редкость - об этом лучше напишите: кто когда и сколько жертв.
начну с конца, что бы такого не было в школах, нужно две вещи, рамки на входе, и криминальная ответственность за буллинг! все! проблема исчерпана
и понятное дело законодательно будет утрясены все вопросы, вот намедни к мужику под Киевом лезли он их расстрелял, и не сидит, так что все буде добре
slavek написав: 1) Это может случится и днем и совсем не в подворотне 2) лучше быть вообще без ствола?
Конечно лучше! Ну убьешь ты всех нападавших, а кто-то из них успеет застрелить твою жену или твоего ребенка. Не дай Бог, конечно. И в чем прикол? Потерять жизнь или здоровье близкого человека или просто отдать бумажник? Неужели бумажник дороже?
да не будет чикаго
в молдове не перестреляли.
а в штатах совсем все по другому, просто белые не ходят в черное гетто))))