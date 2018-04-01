Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

Так нападают часто вовсе не из-за бумажника, а просто потому, что не понравился.И что ты тогда отдашь?
Те, у кого есть стволы, обычно этим не занимаются - речь идет о шпане и отморозках.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:52
Так нападают часто вовсе не из-за бумажника, а просто потому, что не понравился.И что ты тогда отдашь?
Те, у кого есть стволы, обычно этим не занимаются - речь идет о шпане и отморозках.
back in USSR
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:54
Это как раз объяснимо т.к. отвертка не холодное оружие и менты за это повязать не могут
back in USSR
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:01
А я уже 61 прожил и тоже без оружия, но пару раз только чудом проскочил и оно бы точно помогло
А с остальной культурой все в порядке?
У меня сын отчасти из страны уехал потому, что видел как в 2010 развлекаются молодые донецкие прокуроры перебравшиеся в Киев. Сказал, что не хочет быть застрелен такими отморозками.
Это потому, что там такие вещи трудно скрыть в отличие от Украины где как не регистрировались преступления, так и не регистрируются
back in USSR
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:29
это я понимаю. Я не понимаю другого - как человек который топит за то что лучше и безопаснее ходить безоружным вдруг зачем-то таскал с собой отвертку. Сантехник наверное )))
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