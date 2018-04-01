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Більшість українців проти
легалізації зброї - опитування

Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:52

  romio_33 написав:Конечно лучше! Ну убьешь ты всех нападавших, а кто-то из них успеет застрелить твою жену или твоего ребенка. Не дай Бог, конечно. И в чем прикол? Потерять жизнь или здоровье близкого человека или просто отдать бумажник? Неужели бумажник дороже?


Так нападают часто вовсе не из-за бумажника, а просто потому, что не понравился.И что ты тогда отдашь?
Те, у кого есть стволы, обычно этим не занимаются - речь идет о шпане и отморозках.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:54

  RomanTik написав:вот вы ходили с отверткой. А зачем? Ведь к вам тоже могли подойти сзади и упереть в поясницу отвертку сказав, что им не хватает еще одной для комплекта, но зачем-то вы её с собой носили? И вас не останавливало то что пырнув кого-то вы точно также отправились бы на зону?

Это как раз объяснимо т.к. отвертка не холодное оружие и менты за это повязать не могут
back in USSR
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:01

  romio_33 написав:Ну уж как то более 40 лет прожил и ничего - нормально. И через 90-е прошел нормально. Всякие ситуации были и помогал спорт и не очень помогал, по вечерам с отверткой ходил. Нормально выжил без оружия.


А я уже 61 прожил и тоже без оружия, но пару раз только чудом проскочил и оно бы точно помогло

  romio_33 написав: Но повторяю - нет законодательной базы и еще страшнее - нет культуры владения оружием у общества.

А с остальной культурой все в порядке?
У меня сын отчасти из страны уехал потому, что видел как в 2010 развлекаются молодые донецкие прокуроры перебравшиеся в Киев. Сказал, что не хочет быть застрелен такими отморозками.


  romio_33 написав: Что вы там на цивилизованные страны киваете? Там такие трагедии не редкость - об этом лучше напишите: кто когда и сколько жертв.


Это потому, что там такие вещи трудно скрыть в отличие от Украины где как не регистрировались преступления, так и не регистрируются
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:29

  slavek написав:
  RomanTik написав:вот вы ходили с отверткой. А зачем? Ведь к вам тоже могли подойти сзади и упереть в поясницу отвертку сказав, что им не хватает еще одной для комплекта, но зачем-то вы её с собой носили? И вас не останавливало то что пырнув кого-то вы точно также отправились бы на зону?

Это как раз объяснимо т.к. отвертка не холодное оружие и менты за это повязать не могут

это я понимаю. Я не понимаю другого - как человек который топит за то что лучше и безопаснее ходить безоружным вдруг зачем-то таскал с собой отвертку. Сантехник наверное )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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