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Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:52
romio_33 написав:
Конечно лучше! Ну убьешь ты всех нападавших, а кто-то из них успеет застрелить твою жену или твоего ребенка. Не дай Бог, конечно. И в чем прикол? Потерять жизнь или здоровье близкого человека или просто отдать бумажник? Неужели бумажник дороже?
Так нападают часто вовсе не из-за бумажника, а просто потому, что не понравился.И что ты тогда отдашь?
Те, у кого есть стволы, обычно этим не занимаются - речь идет о шпане и отморозках.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:54
RomanTik написав:
вот вы ходили с отверткой. А зачем? Ведь к вам тоже могли подойти сзади и упереть в поясницу отвертку сказав, что им не хватает еще одной для комплекта, но зачем-то вы её с собой носили? И вас не останавливало то что пырнув кого-то вы точно также отправились бы на зону?
Это как раз объяснимо т.к. отвертка не холодное оружие и менты за это повязать не могут
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:01
romio_33 написав:
Ну уж как то более 40 лет прожил и ничего - нормально. И через 90-е прошел нормально. Всякие ситуации были и помогал спорт и не очень помогал, по вечерам с отверткой ходил. Нормально выжил без оружия.
А я уже 61 прожил и тоже без оружия, но пару раз только чудом проскочил и оно бы точно помогло
romio_33 написав:
Но повторяю - нет законодательной базы и еще страшнее - нет культуры владения оружием у общества.
А с остальной культурой все в порядке?
У меня сын отчасти из страны уехал потому, что видел как в 2010 развлекаются молодые донецкие прокуроры перебравшиеся в Киев. Сказал, что не хочет быть застрелен такими отморозками.
romio_33 написав:
Что вы там на цивилизованные страны киваете? Там такие трагедии не редкость - об этом лучше напишите: кто когда и сколько жертв.
Это потому, что там такие вещи трудно скрыть в отличие от Украины где как не регистрировались преступления, так и не регистрируются
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:29
slavek написав: RomanTik написав:
вот вы ходили с отверткой. А зачем? Ведь к вам тоже могли подойти сзади и упереть в поясницу отвертку сказав, что им не хватает еще одной для комплекта, но зачем-то вы её с собой носили? И вас не останавливало то что пырнув кого-то вы точно также отправились бы на зону?
Это как раз объяснимо т.к. отвертка не холодное оружие и менты за это повязать не могут
это я понимаю. Я не понимаю другого - как человек который топит за то что лучше и безопаснее ходить безоружным вдруг зачем-то таскал с собой отвертку. Сантехник наверное )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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Додано: Вів 03 кві, 2018 01:44
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Электрик. В парке ночью проверял работу лампочек.
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