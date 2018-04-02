Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

Додано: Вів 03 кві, 2018 15:20

Действительно , в вопрос о легализациии многие местные "уникумы" притянули и ношение и разрешение на короткоствол и многое другое лишний раз продемонстрировав свою неадекватность. Большинство вообще не думает о том что оружие это огромная ответственность, и если по дури пристрелишь кого то в подворотне - нужно будет еще доказать что ты действительно оборонался и оборона именно такого уровня была необходима - иначе все что тебюе светит за такую "оборону" в большинсте случаев - это тюрьма. Лично я в жизни попадал в разные передряги и не было не единой ситуации где мне нужно было бы оружие. В большинство случаев если есть мозги - критичной ситуации можно избежать а если мозгов нет , как у большинства здесь отписавшихся о "легализации оружия", то никакой арсенал не поможет - наоборот - может зделать только хуже. Оружием нужно уметь пользоваться в большинстве случаев недалекие "ковбои" могут стать легкой жертвой преступников где и по голове дадут если вообще в живых оставят и ствол заберут. В общем случае ношение короткоствола - иллюзия защиты. Это как идиоты которые в метро ездят с гранатами , подвергая окружающих немалому риску. Эти же идиоты рано или поздно подрываются у себя дома - не один такой случай уже был. В часто цитируемой истории с пашинстким - если условный пашинский смог выйти сухим из воды когда у него был ствол а у оппонента не было и он смог доказать правомочность использования оружия - то если у "смелого ковбоя" окажется ствол, то шансов быть пристреленным у него только увеличится. Так как "условному пашинскому" будет только проще доказать право использования своего ствола. Как я уже говорил - идеальная ситуация когда ни у одного ни другого не будет при себе оружия. Вопросы надо решать головой. Поиграть в пиф-паф это для баранов и терпил по жизни которые как не умели так и не научатся разруливать ситуации и ствол им не поможет.



Во первых по легализации. Речь идет об огромном количестве оружия пришедшего из зоны АТО. Здесь , помимо стрелкового - и мионометы и гранатометы , мины, гранаты , вплоть до ракет с градов - реально и ткие случаи конфискации были -

и все что могло быть использовано в зоне АТО. Естественно всему этомму добру нет места в мирной украине. Что касается стрелкового оружия оттуда - на большинстве стволов там навернака висит несколько трупов. Как вы предлагаете это легализовывать ? Фактически "легализовавший" свой привезенный невесть откуда ствол добровольно вешает на себя все преступления , убийства из него совершенные. 4 года у нас не было военного положения , было АТО - и сейчас огромные проблеммы у добробатов когда даже использованное чудое авто в зоне ато "по закона военного времени" которого в реале не было стало поводом до реальных уголовных дел. Вы полагнаете "легализация" стволов из которых были совершены убийства вам все спишет ? Смешно. Здесь вопрос на мой взгляд однозначный - не может идти никакой речи об легализации всего этого хлама, а точнее пороховой бочки заложенной под всю страну.



Что касается легального приобретения оружия у нас уже сегодня - да пожалуйста - от короткоствола , правда травматического - но уверяю , и из травмата можно легко убить человека - для тех кто стремится сесть побыстрее. И до охотничьих , помповых , и даже до нарезных калашей - переделанных на одиночную стрельбу, тут писали - как в швейцарии, - да пожалуйста - хоть завтра берите и покупайте - но очередей из "нерабов" как видно нет - а потому что за ковбойским пиф - паф из престарелых ковбоев в ветке - неминуемо приходит ответственность за использование. Где нужно еще доказать что использование оружия было оправданным. Даже в шатах с огромной историей использования оружия среди гражданских , после недавних массовых убийств в обществе подымаются очень серьезные и массовые движения, касающиеся серьезного ограничения использования оружия. Повторюсь из массы личных ситуаций потребности в оружии не было, оно может появиться если толпы идиотов начнут вооружаться, но лучше эту ситуацию остановить сейчас - потом может быть только хуже, при чем для всех, но тогда может быть уже поздно.