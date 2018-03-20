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Українські чиновники активно
грають у лотерею: хто...

Українські чиновники активно грають у лотерею: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:10

Українські чиновники активно грають у лотерею: хто...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать їхні декларації.

Дивися повний текст Українські чиновники активно грають у лотерею: хто скільки виграв (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:11

Что ни чиновник - то везунчик, что ни жена чиновника - то успешная бизнес-вумен, что ни детки чиновника - то финансовые гении...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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