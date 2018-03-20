Про це свідчать їхні декларації.
Дивися повний текст Українські чиновники активно грають у лотерею: хто скільки виграв (інфографіка).
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:10
Українські чиновники активно грають у лотерею: хто...
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Дивися повний текст Українські чиновники активно грають у лотерею: хто скільки виграв (інфографіка).
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:11
Что ни чиновник - то везунчик, что ни жена чиновника - то успешная бизнес-вумен, что ни детки чиновника - то финансовые гении...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:28
Якщо ці "улюбленці долі" такі фартові, чому ж країна під їх керівництвом у такій дупі..
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