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Кожен п'ятий американський
студент заліз у борги, щоб...

Кожен п'ятий американський студент заліз у борги, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:34

Кожен п'ятий американський студент заліз у борги, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Респондентам поставили лише одне запитання: ви коли-небудь використовували гроші студентської позики для інвестування в криптовалюти, такі як біткойн? Результати здивували навіть організаторів опитування.

Дивися повний текст Кожен п'ятий американський студент заліз у борги, щоб інвестувати в криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:34

Хорошо когда займ шаровый. Сюда бы тех студентов.
Ratatui
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