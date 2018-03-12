|
|
|
Кожен п'ятий американський студент заліз у борги, щоб...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:34
Пропонуємо до обговорення:
Респондентам поставили лише одне запитання: ви коли-небудь використовували гроші студентської позики для інвестування в криптовалюти, такі як біткойн? Результати здивували навіть організаторів опитування.
Дивися повний текст Кожен п'ятий американський студент заліз у борги, щоб інвестувати в криптовалюти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81149
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:34
Хорошо когда займ шаровый. Сюда бы тех студентов.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5366
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|