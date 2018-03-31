RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з 1 квітня
подорожчають залізничні квитки

В Україні з 1 квітня подорожчають залізничні квитки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:54

В Україні з 1 квітня подорожчають залізничні квитки

Пропонуємо до обговорення:
Таке підвищення пов'язане із застосуванням коефіцієнтів індексації тарифів.

Дивися повний текст В Україні з 1 квітня подорожчають залізничні квитки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81150
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:54

как то безграмотно 1 апреля о 1 апреля писать в будущем времени...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 06.08.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта)
R2 » Нед 01 кві, 2018 10:02
3 163
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 21:01
locustsucol
Найбільший в Україні нафтовидобувач пробурить одразу дві...
R2 » Нед 01 кві, 2018 11:27
3 110
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 12:31
Sharpe
В Україні запускають 4G 1, 2, 3
R2 » П'ят 30 бер, 2018 09:35
24 1461
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 12:04
Radon
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55118)
01.04.2018 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.