Таке підвищення пов'язане із застосуванням коефіцієнтів індексації тарифів.
Дивися повний текст В Україні з 1 квітня подорожчають залізничні квитки.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:54
В Україні з 1 квітня подорожчають залізничні квитки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з 1 квітня подорожчають залізничні квитки.
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:54
как то безграмотно 1 апреля о 1 апреля писать в будущем времени...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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