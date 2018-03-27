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ТОП-5 вживаних іномарок, які
повністю влаштовують нових...

ТОП-5 вживаних іномарок, які повністю влаштовують нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:35

ТОП-5 вживаних іномарок, які повністю влаштовують нових...

Пропонуємо до обговорення:
Вони зарекомендували себе як надійні і невибагливі.

Дивися повний текст ТОП-5 вживаних іномарок, які повністю влаштовують нових власників.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:35

Смешали бульдогов с носорогами. Не вызывает сомнения только, что бу.
tempmailgrabber
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