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Электрический реактор на основе
цепной реакции с тепловой мо

Электрический реактор на основе цепной реакции с тепловой мо
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:04

Электрический реактор на основе цепной реакции с тепловой мо

Прошу вас ознакомиться с бизнес-планами инновационных проектов 7-й волны инноваций в области электроэнергетики - «Электрический реактор на основе цепной реакции с тепловой мощностью 50 МВт - ERCR-50» и «Молекулярный генератор Андрус - МГА »(см. Пункт 16-17 http://neutronscience.com.ua/books/), и если они вам подходят, то примите участие в их реализации.
Мы будем рады сотрудничать с вами. Вы можете участвовать только в одном проекте - по вашему выбору.
Если есть вопросы, спросите, не стесняйтесь.
Надеемся на быстрый ответ.
С уважением, В. Андрус, научный руководитель.
BSA ltd. Украина.
Neutronscience.com.ua
Электронная почта: Valeriy.andrus@gmail.com
bda1962bda1962
 
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