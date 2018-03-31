|
|
Microsoft протягом року може стати компанією «на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 08:09
Пропонуємо до обговорення:
На тлі прогнозів Morgan Stanley акції корпорації додали більше 7%.
Дивися повний текст Microsoft протягом року може стати компанією «на трильйон доларів»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81152
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 02 кві, 2018 08:09
В Windows будет реклама даже в командной строке?
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|269
|
|
|2
|136
|
Нед 01 кві, 2018 08:04
p_a_l
|
|1
|52
|
реклама