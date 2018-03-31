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Microsoft протягом року
може стати компанією «на...

Microsoft протягом року може стати компанією «на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:09

Microsoft протягом року може стати компанією «на...

Пропонуємо до обговорення:
На тлі прогнозів Morgan Stanley акції корпорації додали більше 7%.

Дивися повний текст Microsoft протягом року може стати компанією «на трильйон доларів».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:09

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