На тлі прогнозів Morgan Stanley акції корпорації додали більше 7%.
Дивися повний текст Microsoft протягом року може стати компанією «на трильйон доларів».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 08:09
Microsoft протягом року може стати компанією «на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft протягом року може стати компанією «на трильйон доларів».
Зараз переглядають цей форум: deniszhushman, Igorten і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|