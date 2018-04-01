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В Україні запустять
контрейлерні перевезення, щоб...

В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:01

В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури взялося до розробки альтернативи міжнародним автомобільним перевезенням - контрейлерних перевезень. Цьогоріч планується запуск контрейлерного потяга з України до Австрії й Італії транзитом через територію Угорщини.

Дивися повний текст В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб розвантажити автошляхи.
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Для информации:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
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