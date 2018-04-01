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В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:01
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури взялося до розробки альтернативи міжнародним автомобільним перевезенням - контрейлерних перевезень. Цьогоріч планується запуск контрейлерного потяга з України до Австрії й Італії транзитом через територію Угорщини.
Дивися повний текст В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб розвантажити автошляхи
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:02
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Додано: Пон 02 кві, 2018 10:32
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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