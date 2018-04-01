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В Україні запустять
контрейлерні перевезення, щоб...

В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб...
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:01

В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури взялося до розробки альтернативи міжнародним автомобільним перевезенням - контрейлерних перевезень. Цьогоріч планується запуск контрейлерного потяга з України до Австрії й Італії транзитом через територію Угорщини.

Дивися повний текст В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб розвантажити автошляхи.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:02

Контейнерные
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:32

Для информации:
Контрейлер (от лат. con (cum) — «заодно», «вместе» и англ. trailer — «волочащий», «тащущий»)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:50

  p_a_l написав:Контейнерные

Контрейлерами (controller, або в американській термінології - trailer on flatcar - TOFC) називається автомобільний напівпричіп, перевозиться на залізничному рухомому складі

Возити будуть самі причепи від фури, без голови. В принципі для великих транспортних контор досить вигідна річ. Я таке бачив коли плив паромом з Польщі в Данію - на паром грузили лише причепи від фур, відповідно не потрібно кормити шофера в дорозі і виділяти йому каюту для нічлігу - паром через ніч пливе.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:46

Re: В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб...

... а также:
    снижается нагрузка на дороги
    отсутствуют выхлопные газы
    нет риска потери груза в результате ДТП
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:17

Проблема в различных габаритах погрузки и ширине железнодорожной колеи Европы и Украины. Для контрейлерных перевозок в Европе используются заниженные тележки с диаметром колес 250 мм и соответственно специальные платформы. Поэтому речь может идти о создании полностью новой платформы. Очень бы хотелось, но фэйковые новости из этого министерства случаются довольно часто. Речь идет о многомиллионном проэкте который начать тестировать до конца года очень сложно, если он не начат в тайне.
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