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В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:01
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури взялося до розробки альтернативи міжнародним автомобільним перевезенням - контрейлерних перевезень. Цьогоріч планується запуск контрейлерного потяга з України до Австрії й Італії транзитом через територію Угорщини.
Дивися повний текст В Україні запустять контрейлерні перевезення, щоб розвантажити автошляхи
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:02
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p_a_l
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Додано: Пон 02 кві, 2018 10:32
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:50
p_a_l написав:
Контейнерные
Контрейлерами (controller, або в американській термінології - trailer on flatcar - TOFC) називається автомобільний напівпричіп, перевозиться на залізничному рухомому складі
Возити будуть самі причепи від фури, без голови. В принципі для великих транспортних контор досить вигідна річ. Я таке бачив коли плив паромом з Польщі в Данію - на паром грузили лише причепи від фур, відповідно не потрібно кормити шофера в дорозі і виділяти йому каюту для нічлігу - паром через ніч пливе.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:46
... а также:
снижается нагрузка на дороги
отсутствуют выхлопные газы
нет риска потери груза в результате ДТП
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:17
Проблема в различных габаритах погрузки и ширине железнодорожной колеи Европы и Украины. Для контрейлерных перевозок в Европе используются заниженные тележки с диаметром колес 250 мм и соответственно специальные платформы. Поэтому речь может идти о создании полностью новой платформы. Очень бы хотелось, но фэйковые новости из этого министерства случаются довольно часто. Речь идет о многомиллионном проэкте который начать тестировать до конца года очень сложно, если он не начат в тайне.
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nik1
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