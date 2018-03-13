Ілон Маск оголосив, що заснована ним The Boring Company буде продавати блоки, з яких можна будувати будівлі і скульптури.
Дивися повний текст Ілон Маск вирішив продавати цеглу.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 10:02
Ілон Маск вирішив продавати цеглу
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Дивися повний текст Ілон Маск вирішив продавати цеглу.
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