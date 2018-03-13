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Ілон Маск вирішив
продавати цеглу

Ілон Маск вирішив продавати цеглу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:02

Ілон Маск вирішив продавати цеглу

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск оголосив, що заснована ним The Boring Company буде продавати блоки, з яких можна будувати будівлі і скульптури.

Дивися повний текст Ілон Маск вирішив продавати цеглу.
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людина, яка може зробити із лайна цукерку...)
alextkachev86
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:51

  alextkachev86 написав:людина, яка може зробити із лайна цукерку...)

тот случай когда уже только Имя человека делает деньги.
-Segey-
 
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