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Покупка валюты ($ или €)
на регулярной основе

Покупка валюты ($ или €) на регулярной основе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:29

Покупка валюты ($ или €) на регулярной основе

Привет!
Необходим надежный продавец валюты на регулярной основе.
В первые две недели каждого месяца требуется покупка в районе 2000$ или €.
Идеальные параметры: географически Подол, район Контрактовой площади, встреча в приватной зоне отделения банка. Если есть возможность принимать гривну переводом на карту при встрече и передаче валюты — вообще замечательно.
Пишите, пожалуйста, свои предложения в личку.
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