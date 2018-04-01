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В Україні стартувала
медична реформа

В Україні стартувала медична реформа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:43

В Україні стартувала медична реформа

Пропонуємо до обговорення:
Передбачається, що з початком медичної реформи суттєво збільшаться доходи сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів.

Дивися повний текст В Україні стартувала медична реформа.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:43

ВНИМАНИЕ! "Для подписания декларации необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон". А если у человека нет мобильного телефона? Что в таком случае ему делать? Покупать мобильный? А если не за что купить? В стране, где половина населения оказалась за чертой бедности, олигархическая власть отнимает у граждан последние силы для выживания! Вот почему люди ненавидят эту власть!
okra-okra
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:29

  okra-okra написав:ВНИМАНИЕ! "Для подписания декларации необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон". А если у человека нет мобильного телефона? Что в таком случае ему делать? Покупать мобильный? А если не за что купить? В стране, где половина населения оказалась за чертой бедности, олигархическая власть отнимает у граждан последние силы для выживания! Вот почему люди ненавидят эту власть!

На офсайте МОЗ не говорится об обязательности мобильного телефона:
http://moz.gov.ua/jak-uklasti-dogovir-z-likarem
КРОК ДРУГИЙ – ПІДПИШІТЬ ДЕКЛАРАЦІЮ
Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали.

Документи, які знадобляться для підписання угоди з лікарем, – ваш паспорт та ідентифікаційний номер. Якщо ж ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде обслуговувати вашу дитину), то також знадобиться свідоцтво про народження дитини та документи (паспорт та код) одного з її батьків або опікунів.

Основний спосіб заповнення декларації — електроний: уповноважена особа закладу ПМД (в різних медзакладах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар тощо) внесе ваші дані в систему.

Потому не надо истерик.
Хотя сейчас мобильные телефоны даже у бомжей уже имеются.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:05

Реформу ЖКХ уже проводили по тому же принципу... к 1 числу все должны зарегистрировать ОСББ. Пару лет прошло... результат известен.
Теперь все должны ломануться к терапевтам на запись. Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз. Сейчас все они по команде побегут искать семейных врачей? Серьезно?
Недавно знакомые вызывали к не ходящей бабуле терапевта. Треть времени он писал, две трети времени агитировал записываться. Знакомые пожали плечами и забили на ненужные телодвижения.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:06

Re: В Україні стартувала медична реформа

  antey1969 написав:Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз.

Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:11

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз.

Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками?

Нет, они просто не верят в пАкращення от государства. Все знают, пошел в поликлинику - тупо убил пару часов, стоя под дверью с температурой. Реформа отменяет и систему вызовов, но количество больных на одного терапевта оставляет без изменений. Что будет под кабинетом в период ОРЗ? Та-дам!
А в курсе ли Вы, что, согласно реформе, если терапоид отправляет больного к узкому специалисту даже по абсолютно правильным показаниям(кардиологу, эндокринологу, лору и т. д.), он автоматически лишается 80% своего заработка с клиента? Привет запущенным случаям, как говорится :roll:
Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают.
Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно. Четко по рецепту заказывают либо старушки, либо для больных стационара.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:24

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
  antey1969 написав:Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз.

Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками?

Нет, они просто не верят в пАкращення от государства.
Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают.
Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно.

Не сказал бы, что загрузка поликлиник упала. И посещают их далеко не одни пенсионеры.
Самолечением, лечением по "рецептам сарафанного радио", "знающих и опытных знакомых", газет, журналов, ТВ, а сейчас еще и статьям в интернете, да и рекомендациям самих аптекарей, у которых спрашивают чем лечить вместо посещения врача - у нас народ занимается многие и многие годы.
И тут как бы "пакращення от государства" вообще ни при чем. Уж сколько я знаю примеров, что даже с предприсаниями от врача народ считает, что они то умнее, и жрут/пьют то, что сами посчитают нужным, в том числе всякие бады и гомеопатию, правда, когда хуже становится - все равно врач виноват
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29

Faceless
Посещают именно дети, пенсионеры и "нужен больничный" в основном.
По поводу "лечатся сами" - это понятно
Мог бы многое сказать еще по поводу "реформы", но не вижу смысла, иначе беседа растянется на много страниц. Кстати, и экзамены в медах с 2019-го будут веселее. Чего только стоит обязательная сдача медицинского английского. Таких реформаторских перлов нет нигде в Европе
antey1969
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