В Україні стартувала медична реформа

Додано: Пон 02 кві, 2018 13:24

antey1969 написав: Faceless написав: antey1969 написав: Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз. Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз.

Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками? Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками?

Нет, они просто не верят в пАкращення от государства.

Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают.

Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно. Нет, они просто не верят в пАкращення от государства.Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают.Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно.

Не сказал бы, что загрузка поликлиник упала. И посещают их далеко не одни пенсионеры.Самолечением, лечением по "рецептам сарафанного радио", "знающих и опытных знакомых", газет, журналов, ТВ, а сейчас еще и статьям в интернете, да и рекомендациям самих аптекарей, у которых спрашивают чем лечить вместо посещения врача - у нас народ занимается многие и многие годы.И тут как бы "пакращення от государства" вообще ни при чем. Уж сколько я знаю примеров, что даже с предприсаниями от врача народ считает, что они то умнее, и жрут/пьют то, что сами посчитают нужным, в том числе всякие бады и гомеопатию, правда, когда хуже становится - все равно врач виноват