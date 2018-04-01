Передбачається, що з початком медичної реформи суттєво збільшаться доходи сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів.
Дивися повний текст В Україні стартувала медична реформа.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:43
В Україні стартувала медична реформа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стартувала медична реформа.
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:43
ВНИМАНИЕ! "Для подписания декларации необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон". А если у человека нет мобильного телефона? Что в таком случае ему делать? Покупать мобильный? А если не за что купить? В стране, где половина населения оказалась за чертой бедности, олигархическая власть отнимает у граждан последние силы для выживания! Вот почему люди ненавидят эту власть!
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:29
На офсайте МОЗ не говорится об обязательности мобильного телефона:
Потому не надо истерик.
Хотя сейчас мобильные телефоны даже у бомжей уже имеются.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:05
Реформу ЖКХ уже проводили по тому же принципу... к 1 числу все должны зарегистрировать ОСББ. Пару лет прошло... результат известен.
Теперь все должны ломануться к терапевтам на запись. Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз. Сейчас все они по команде побегут искать семейных врачей? Серьезно?
Недавно знакомые вызывали к не ходящей бабуле терапевта. Треть времени он писал, две трети времени агитировал записываться. Знакомые пожали плечами и забили на ненужные телодвижения.
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:06
Re: В Україні стартувала медична реформа
Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:11
Нет, они просто не верят в пАкращення от государства. Все знают, пошел в поликлинику - тупо убил пару часов, стоя под дверью с температурой. Реформа отменяет и систему вызовов, но количество больных на одного терапевта оставляет без изменений. Что будет под кабинетом в период ОРЗ? Та-дам!
А в курсе ли Вы, что, согласно реформе, если терапоид отправляет больного к узкому специалисту даже по абсолютно правильным показаниям(кардиологу, эндокринологу, лору и т. д.), он автоматически лишается 80% своего заработка с клиента? Привет запущенным случаям, как говорится
Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают.
Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно. Четко по рецепту заказывают либо старушки, либо для больных стационара.
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:24
Не сказал бы, что загрузка поликлиник упала. И посещают их далеко не одни пенсионеры.
Самолечением, лечением по "рецептам сарафанного радио", "знающих и опытных знакомых", газет, журналов, ТВ, а сейчас еще и статьям в интернете, да и рекомендациям самих аптекарей, у которых спрашивают чем лечить вместо посещения врача - у нас народ занимается многие и многие годы.
И тут как бы "пакращення от государства" вообще ни при чем. Уж сколько я знаю примеров, что даже с предприсаниями от врача народ считает, что они то умнее, и жрут/пьют то, что сами посчитают нужным, в том числе всякие бады и гомеопатию, правда, когда хуже становится - все равно врач виноват
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29
Faceless
Посещают именно дети, пенсионеры и "нужен больничный" в основном.
По поводу "лечатся сами" - это понятно
Мог бы многое сказать еще по поводу "реформы", но не вижу смысла, иначе беседа растянется на много страниц. Кстати, и экзамены в медах с 2019-го будут веселее. Чего только стоит обязательная сдача медицинского английского. Таких реформаторских перлов нет нигде в Европе
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:18
Погодите, это еще только начало.
Отменили талоны, как все знают. Теперь записаться на прием к профильному врачу можно только через терминал в поликлинике или через интернет сайт.
Свежий пример, прямо из печи
Малому нужно для справки в школу пройти окулиста. Окулистов один или два на район и принимают только вторник, среду, и четверг. Запись открывается только в эти же дни - на следующую неделю на эти же дни. Во вторник на вторник, в среду на среду, в четверг на четверг.
Понятное дело, что записаться таким методом и попасть в эти пару десятков человек, сродни выигрышу в лотерею, если ты не "ляшко" Но, раз официально очередей нет, значит для статистики все нормально.
Мобильный телефон, кстати, тоже обязателен, на него приходит код подтверждения. Ну, должен приходить, так как до этого этапа, по вышеназванным причинам, не удалось дойти.
Второй вариант - идти к частникам за 400 грн. Там тоже очередь, но записаться можно свободно.
А теперь экстраполируем это на всю страну и представим что будет. Особенно интересно эта запись будет смотреться для пенсионера в каком нибудь селе или маленьком городке, где нет профильных врачей и даже наличие мобильного телефона и 4G в этом случае ничем не поможет.
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