В Україні стартувала медична реформа

Додано: Пон 02 кві, 2018 17:06

Faceless написав: antey1969 написав: Мог бы многое сказать еще по поводу "реформы", но не вижу смысла, иначе беседа растянется на много страниц. Мог бы многое сказать еще по поводу "реформы", но не вижу смысла, иначе беседа растянется на много страниц.

Так чего бы не растянуть.

Не вижу в реформе негатива.

Наконец появится некий аналог KPI у врачей

Если таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать.

То, что без маразмов по ходу не обойтись - типа описанного выше цирка с электронными очередями - увы, не без этого, но не стоит по таким частностям делать вывод о всей реформе в целом, да и разрешится это рано или поздно. Так чего бы не растянуть.Не вижу в реформе негатива.Наконец появится некий аналог KPI у врачейЕсли таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать.То, что без маразмов по ходу не обойтись - типа описанного выше цирка с электронными очередями - увы, не без этого, но не стоит по таким частностям делать вывод о всей реформе в целом, да и разрешится это рано или поздно.

Да я только за онлайн-базу, но декларируя базу никто и не собирается финансировать ее разработку, создание и поддержку. Супрун, Линчевский и т. д - это обычные зицпредседатели-идеалисты, которых даже к деньгам и потокам медицинским на пушечный выстрел не подпускают. Поверьте уж, состояние нашей медицины я знаю изнутри и не понаслышке. До Вас может быть и доходят какие-то обрывки информации, а у меня на руках полная картина.Не знаю как Вам объяснить... Попытаюсь маааленький кусочек.Почему ратуют за запись к терапоидам, но в свободное плаванье их не отпускают, как стоматологов, с правом самостоятельной хоз. деятельности(ЧП) и правом выдачи больничных листов? Казалось бы, чего проще - отпусти, пускай зарабатывают, тем более, что именная печать есть у каждого врача. И ведь можно к этим самым ЧПшникам привязать всю первичку с выплатами по 600 грн в год. Это так сложно? Нужно много ума? Но это же, как минимум, половина денег из ласт уйдет. А кому оно надо?Так это только первый этап, а через пару лет Вы увидите второй, когда больше половины больниц закроют нафиг, а вторая половина станет частной