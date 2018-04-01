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В Україні стартувала
медична реформа

В Україні стартувала медична реформа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:29

А по моему нормальная реформа, нет, лучше как раньше полдня в очереди в поликлинике,так что респект, и врача могу сменить если что. Нытики
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:42

Re: В Україні стартувала медична реформа

  antey1969 написав:Мог бы многое сказать еще по поводу "реформы", но не вижу смысла, иначе беседа растянется на много страниц.

Так чего бы не растянуть.
Не вижу в реформе негатива.
Наконец появится некий аналог KPI у врачей
Если таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать.
То, что без маразмов по ходу не обойтись - типа описанного выше цирка с электронными очередями - увы, не без этого, но не стоит по таким частностям делать вывод о всей реформе в целом, да и разрешится это рано или поздно.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:50

Faceless Не запугивайте врачей
Наконец появится некий аналог KPI у врачей
Они и так в шоке от реформы.
Если таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать.
Вы хотите чтобы на Петровке (рынок чемпион по продаже нелицензионных баз, дисков и др.) узнали что у Вас болит? :mrgreen: Или Вы хотите у других посмотреть, или своим похвастаться?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:52

svm30055
А по моему нормальная реформа
Давно болели? Тут вопрос не к теоретикам - они все в Министерстве здравоохранении. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:53

  Molchyn написав:Вы хотите чтобы на Петровке (рынок чемпион по продаже нелицензионных баз, дисков и др.) узнали что у Вас болит? :mrgreen: Или Вы хотите у других посмотреть, или своим похвастаться?

Паранойя лечится
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:06

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Мог бы многое сказать еще по поводу "реформы", но не вижу смысла, иначе беседа растянется на много страниц.

Так чего бы не растянуть.
Не вижу в реформе негатива.
Наконец появится некий аналог KPI у врачей
Если таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать.
То, что без маразмов по ходу не обойтись - типа описанного выше цирка с электронными очередями - увы, не без этого, но не стоит по таким частностям делать вывод о всей реформе в целом, да и разрешится это рано или поздно.

Да я только за онлайн-базу, но декларируя базу никто и не собирается финансировать ее разработку, создание и поддержку. Супрун, Линчевский и т. д - это обычные зицпредседатели-идеалисты, которых даже к деньгам и потокам медицинским на пушечный выстрел не подпускают. Поверьте уж, состояние нашей медицины я знаю изнутри и не понаслышке. До Вас может быть и доходят какие-то обрывки информации, а у меня на руках полная картина.
Не знаю как Вам объяснить... Попытаюсь маааленький кусочек.
Почему ратуют за запись к терапоидам, но в свободное плаванье их не отпускают, как стоматологов, с правом самостоятельной хоз. деятельности(ЧП) и правом выдачи больничных листов? Казалось бы, чего проще - отпусти, пускай зарабатывают, тем более, что именная печать есть у каждого врача. И ведь можно к этим самым ЧПшникам привязать всю первичку с выплатами по 600 грн в год. Это так сложно? Нужно много ума? Но это же, как минимум, половина денег из ласт уйдет. А кому оно надо?
Так это только первый этап, а через пару лет Вы увидите второй, когда больше половины больниц закроют нафиг, а вторая половина станет частной
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:14

Re: В Україні стартувала медична реформа

  antey1969 написав:Почему ратуют за запись к терапоидам, но в свободное плаванье их не отпускают, как стоматологов, с правом самостоятельной хоз. деятельности(ЧП) и правом выдачи больничных листов? Казалось бы, чего проще - отпусти, пускай зарабатывают, тем более, что именная печать есть у каждого врача. И ведь можно к этим самым ЧПшникам привязать всю первичку с выплатами по 600 грн в год. Это так сложно? Нужно много ума? Но это же, как минимум, половина денег из ласт уйдет. А кому оно надо?

Ну как то в частных клиниках они же работают, и с выдачей больничных.
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