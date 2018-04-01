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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:29
А по моему нормальная реформа, нет, лучше как раньше полдня в очереди в поликлинике,так что респект, и врача могу сменить если что. Нытики
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:42
Re: В Україні стартувала медична реформа
Так чего бы не растянуть.
Не вижу в реформе негатива.
Наконец появится некий аналог KPI у врачей
Если таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать.
То, что без маразмов по ходу не обойтись - типа описанного выше цирка с электронными очередями - увы, не без этого, но не стоит по таким частностям делать вывод о всей реформе в целом, да и разрешится это рано или поздно.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:50
Faceless Не запугивайте врачей
Они и так в шоке от реформы.
Вы хотите чтобы на Петровке (рынок чемпион по продаже нелицензионных баз, дисков и др.) узнали что у Вас болит? Или Вы хотите у других посмотреть, или своим похвастаться?
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:52
svm30055
Давно болели? Тут вопрос не к теоретикам - они все в Министерстве здравоохранении.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:53
Паранойя лечится
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:06
Да я только за онлайн-базу, но декларируя базу никто и не собирается финансировать ее разработку, создание и поддержку. Супрун, Линчевский и т. д - это обычные зицпредседатели-идеалисты, которых даже к деньгам и потокам медицинским на пушечный выстрел не подпускают. Поверьте уж, состояние нашей медицины я знаю изнутри и не понаслышке. До Вас может быть и доходят какие-то обрывки информации, а у меня на руках полная картина.
Не знаю как Вам объяснить... Попытаюсь маааленький кусочек.
Почему ратуют за запись к терапоидам, но в свободное плаванье их не отпускают, как стоматологов, с правом самостоятельной хоз. деятельности(ЧП) и правом выдачи больничных листов? Казалось бы, чего проще - отпусти, пускай зарабатывают, тем более, что именная печать есть у каждого врача. И ведь можно к этим самым ЧПшникам привязать всю первичку с выплатами по 600 грн в год. Это так сложно? Нужно много ума? Но это же, как минимум, половина денег из ласт уйдет. А кому оно надо?
Так это только первый этап, а через пару лет Вы увидите второй, когда больше половины больниц закроют нафиг, а вторая половина станет частной
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:14
Re: В Україні стартувала медична реформа
Ну как то в частных клиниках они же работают, и с выдачей больничных.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:23
Faceless
Частные клиники под чиновниками МОЗа ходят, нынешними и предыдущими, редко когда под профессурой вхожей в кабинеты МОЗа. Это же эльдорадо, кто к такому куску подпустит рядовых врачей. К примеру, в случае проблемы тот же самый Борис немедленно сбрасывает пациента в профильную госбольницу. И... та-дам! Борис гордится, что у них смертность нулевая. Конечно она будет нулевой, когда клеящего ласты пациента срочно переводят. Главврачам такие финты не нравятся, но с начальством не поспоришь - берут под козырек и принимают.
А еще есть развеселые клиники, например центр сердца, что около БСМП. Новый комплекс, построенный за деньги госбюджета, госструктура по всем документам. А попробуйте там бесплатно прооперироваться - без шансов, если Вы не депутат и не госчиновник. Все знают, что центр сердца - частная клиника профессора Тодурова. А во второй волне медреформы этот статус просто закрепят юридически, и все.
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