В Україні стартувала медична реформа

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antey1969 написав:Мог бы многое сказать еще по поводу "реформы", но не вижу смысла, иначе беседа растянется на много страниц.
Так чего бы не растянуть. Не вижу в реформе негатива. Наконец появится некий аналог KPI у врачей Если таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать. То, что без маразмов по ходу не обойтись - типа описанного выше цирка с электронными очередями - увы, не без этого, но не стоит по таким частностям делать вывод о всей реформе в целом, да и разрешится это рано или поздно.
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antey1969 написав:Мог бы многое сказать еще по поводу "реформы", но не вижу смысла, иначе беседа растянется на много страниц.
Так чего бы не растянуть. Не вижу в реформе негатива. Наконец появится некий аналог KPI у врачей Если таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать. То, что без маразмов по ходу не обойтись - типа описанного выше цирка с электронными очередями - увы, не без этого, но не стоит по таким частностям делать вывод о всей реформе в целом, да и разрешится это рано или поздно.
Да я только за онлайн-базу, но декларируя базу никто и не собирается финансировать ее разработку, создание и поддержку. Супрун, Линчевский и т. д - это обычные зицпредседатели-идеалисты, которых даже к деньгам и потокам медицинским на пушечный выстрел не подпускают. Поверьте уж, состояние нашей медицины я знаю изнутри и не понаслышке. До Вас может быть и доходят какие-то обрывки информации, а у меня на руках полная картина. Не знаю как Вам объяснить... Попытаюсь маааленький кусочек. Почему ратуют за запись к терапоидам, но в свободное плаванье их не отпускают, как стоматологов, с правом самостоятельной хоз. деятельности(ЧП) и правом выдачи больничных листов? Казалось бы, чего проще - отпусти, пускай зарабатывают, тем более, что именная печать есть у каждого врача. И ведь можно к этим самым ЧПшникам привязать всю первичку с выплатами по 600 грн в год. Это так сложно? Нужно много ума? Но это же, как минимум, половина денег из ласт уйдет. А кому оно надо? Так это только первый этап, а через пару лет Вы увидите второй, когда больше половины больниц закроют нафиг, а вторая половина станет частной
antey1969 написав:Почему ратуют за запись к терапоидам, но в свободное плаванье их не отпускают, как стоматологов, с правом самостоятельной хоз. деятельности(ЧП) и правом выдачи больничных листов? Казалось бы, чего проще - отпусти, пускай зарабатывают, тем более, что именная печать есть у каждого врача. И ведь можно к этим самым ЧПшникам привязать всю первичку с выплатами по 600 грн в год. Это так сложно? Нужно много ума? Но это же, как минимум, половина денег из ласт уйдет. А кому оно надо?
Ну как то в частных клиниках они же работают, и с выдачей больничных.
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Faceless Частные клиники под чиновниками МОЗа ходят, нынешними и предыдущими, редко когда под профессурой вхожей в кабинеты МОЗа. Это же эльдорадо, кто к такому куску подпустит рядовых врачей. К примеру, в случае проблемы тот же самый Борис немедленно сбрасывает пациента в профильную госбольницу. И... та-дам! Борис гордится, что у них смертность нулевая. Конечно она будет нулевой, когда клеящего ласты пациента срочно переводят. Главврачам такие финты не нравятся, но с начальством не поспоришь - берут под козырек и принимают. А еще есть развеселые клиники, например центр сердца, что около БСМП. Новый комплекс, построенный за деньги госбюджета, госструктура по всем документам. А попробуйте там бесплатно прооперироваться - без шансов, если Вы не депутат и не госчиновник. Все знают, что центр сердца - частная клиника профессора Тодурова. А во второй волне медреформы этот статус просто закрепят юридически, и все.
antey1969 написав:Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз.
Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками? Нет, они просто не верят в пАкращення от государства. Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают. Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно. Не сказал бы, что загрузка поликлиник упала. И посещают их далеко не одни пенсионеры. Самолечением, лечением по "рецептам сарафанного радио", "знающих и опытных знакомых", газет, журналов, ТВ, а сейчас еще и статьям в интернете, да и рекомендациям самих аптекарей, у которых спрашивают чем лечить вместо посещения врача - у нас народ занимается многие и многие годы. И тут как бы "пакращення от государства" вообще ни при чем. Уж сколько я знаю примеров, что даже с предприсаниями от врача народ считает, что они то умнее, и жрут/пьют то, что сами посчитают нужным, в том числе всякие бады и гомеопатию, правда, когда хуже становится - все равно врач виноват
А рассмотреть не хочется ситуацию, когда "врач" (назовем это существо так) выписывает десяток наименований фуфломицина, и хорошо если хоть один препарат будет именно лекарством?
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
antey1969 написав:Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз.
Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками? Нет, они просто не верят в пАкращення от государства. Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают. Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно. Не сказал бы, что загрузка поликлиник упала. И посещают их далеко не одни пенсионеры. Самолечением, лечением по "рецептам сарафанного радио", "знающих и опытных знакомых", газет, журналов, ТВ, а сейчас еще и статьям в интернете, да и рекомендациям самих аптекарей, у которых спрашивают чем лечить вместо посещения врача - у нас народ занимается многие и многие годы. И тут как бы "пакращення от государства" вообще ни при чем. Уж сколько я знаю примеров, что даже с предприсаниями от врача народ считает, что они то умнее, и жрут/пьют то, что сами посчитают нужным, в том числе всякие бады и гомеопатию, правда, когда хуже становится - все равно врач виноват
А рассмотреть не хочется ситуацию, когда "врач" (назовем это существо так) выписывает десяток наименований фуфломицина, и хорошо если хоть один препарат будет именно лекарством?
Да, есть и такие деятели на откате у аптекарей. Говорите сходу, что закупаться будете не по его направлению, а у своего друга-аптекаря - количество заказанного фуфломицина резко поуменьшится
4338066][quote="4338045:Faceless написав:Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками? Нет, они просто не верят в пАкращення от государства. Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают. Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно. Не сказал бы, что загрузка поликлиник упала. И посещают их далеко не одни пенсионеры. Самолечением, лечением по "рецептам сарафанного радио", "знающих и опытных знакомых", газет, журналов, ТВ, а сейчас еще и статьям в интернете, да и рекомендациям самих аптекарей, у которых спрашивают чем лечить вместо посещения врача - у нас народ занимается многие и многие годы. И тут как бы "пакращення от государства" вообще ни при чем. Уж сколько я знаю примеров, что даже с предприсаниями от врача народ считает, что они то умнее, и жрут/пьют то, что сами посчитают нужным, в том числе всякие бады и гомеопатию, правда, когда хуже становится - все равно врач виноват
А рассмотреть не хочется ситуацию, когда "врач" (назовем это существо так) выписывает десяток наименований фуфломицина, и хорошо если хоть один препарат будет именно лекарством?
Да, есть и такие деятели на откате у аптекарей. Говорите сходу, что закупаться будете не по его направлению, а у своего друга-аптекаря - количество заказанного фуфломицина резко поуменьшится
И собственно реформа как раз создаст предпосылки для уменьшения таких случаев, ибо с "фуфломицинофилами" будет подписываться все меньше деклараций и будут сидеть без работы
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