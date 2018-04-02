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В Україні стартувала
медична реформа

В Україні стартувала медична реформа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:42

Re: В Україні стартувала медична реформа

  antey1969 написав:Мог бы многое сказать еще по поводу "реформы", но не вижу смысла, иначе беседа растянется на много страниц.

Так чего бы не растянуть.
Не вижу в реформе негатива.
Наконец появится некий аналог KPI у врачей
Если таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать.
То, что без маразмов по ходу не обойтись - типа описанного выше цирка с электронными очередями - увы, не без этого, но не стоит по таким частностям делать вывод о всей реформе в целом, да и разрешится это рано или поздно.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:50

Faceless Не запугивайте врачей
Наконец появится некий аналог KPI у врачей
Они и так в шоке от реформы.
Если таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать.
Вы хотите чтобы на Петровке (рынок чемпион по продаже нелицензионных баз, дисков и др.) узнали что у Вас болит? :mrgreen: Или Вы хотите у других посмотреть, или своим похвастаться?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:52

svm30055
А по моему нормальная реформа
Давно болели? Тут вопрос не к теоретикам - они все в Министерстве здравоохранении. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:53

  Molchyn написав:Вы хотите чтобы на Петровке (рынок чемпион по продаже нелицензионных баз, дисков и др.) узнали что у Вас болит? :mrgreen: Или Вы хотите у других посмотреть, или своим похвастаться?

Паранойя лечится
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:06

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Мог бы многое сказать еще по поводу "реформы", но не вижу смысла, иначе беседа растянется на много страниц.

Так чего бы не растянуть.
Не вижу в реформе негатива.
Наконец появится некий аналог KPI у врачей
Если таки смогут поднять онлайн базу с карточками пациентов и с выписанными рецептами - тоже только плюс, давным давно стоило сделать.
То, что без маразмов по ходу не обойтись - типа описанного выше цирка с электронными очередями - увы, не без этого, но не стоит по таким частностям делать вывод о всей реформе в целом, да и разрешится это рано или поздно.

Да я только за онлайн-базу, но декларируя базу никто и не собирается финансировать ее разработку, создание и поддержку. Супрун, Линчевский и т. д - это обычные зицпредседатели-идеалисты, которых даже к деньгам и потокам медицинским на пушечный выстрел не подпускают. Поверьте уж, состояние нашей медицины я знаю изнутри и не понаслышке. До Вас может быть и доходят какие-то обрывки информации, а у меня на руках полная картина.
Не знаю как Вам объяснить... Попытаюсь маааленький кусочек.
Почему ратуют за запись к терапоидам, но в свободное плаванье их не отпускают, как стоматологов, с правом самостоятельной хоз. деятельности(ЧП) и правом выдачи больничных листов? Казалось бы, чего проще - отпусти, пускай зарабатывают, тем более, что именная печать есть у каждого врача. И ведь можно к этим самым ЧПшникам привязать всю первичку с выплатами по 600 грн в год. Это так сложно? Нужно много ума? Но это же, как минимум, половина денег из ласт уйдет. А кому оно надо?
Так это только первый этап, а через пару лет Вы увидите второй, когда больше половины больниц закроют нафиг, а вторая половина станет частной
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:14

Re: В Україні стартувала медична реформа

  antey1969 написав:Почему ратуют за запись к терапоидам, но в свободное плаванье их не отпускают, как стоматологов, с правом самостоятельной хоз. деятельности(ЧП) и правом выдачи больничных листов? Казалось бы, чего проще - отпусти, пускай зарабатывают, тем более, что именная печать есть у каждого врача. И ведь можно к этим самым ЧПшникам привязать всю первичку с выплатами по 600 грн в год. Это так сложно? Нужно много ума? Но это же, как минимум, половина денег из ласт уйдет. А кому оно надо?

Ну как то в частных клиниках они же работают, и с выдачей больничных.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:23

Faceless
Частные клиники под чиновниками МОЗа ходят, нынешними и предыдущими, редко когда под профессурой вхожей в кабинеты МОЗа. Это же эльдорадо, кто к такому куску подпустит рядовых врачей. К примеру, в случае проблемы тот же самый Борис немедленно сбрасывает пациента в профильную госбольницу. И... та-дам! Борис гордится, что у них смертность нулевая. Конечно она будет нулевой, когда клеящего ласты пациента срочно переводят. Главврачам такие финты не нравятся, но с начальством не поспоришь - берут под козырек и принимают.
А еще есть развеселые клиники, например центр сердца, что около БСМП. Новый комплекс, построенный за деньги госбюджета, госструктура по всем документам. А попробуйте там бесплатно прооперироваться - без шансов, если Вы не депутат и не госчиновник. Все знают, что центр сердца - частная клиника профессора Тодурова. А во второй волне медреформы этот статус просто закрепят юридически, и все.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:31

4338066][quote="4338045:Faceless написав:
  antey1969 написав:Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз.

Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками?
Нет, они просто не верят в пАкращення от государства.
Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают.
Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно.
Не сказал бы, что загрузка поликлиник упала. И посещают их далеко не одни пенсионеры.
Самолечением, лечением по "рецептам сарафанного радио", "знающих и опытных знакомых", газет, журналов, ТВ, а сейчас еще и статьям в интернете, да и рекомендациям самих аптекарей, у которых спрашивают чем лечить вместо посещения врача - у нас народ занимается многие и многие годы.
И тут как бы "пакращення от государства" вообще ни при чем. Уж сколько я знаю примеров, что даже с предприсаниями от врача народ считает, что они то умнее, и жрут/пьют то, что сами посчитают нужным, в том числе всякие бады и гомеопатию, правда, когда хуже становится - все равно врач виноват


А рассмотреть не хочется ситуацию, когда "врач" (назовем это существо так) выписывает десяток наименований фуфломицина, и хорошо если хоть один препарат будет именно лекарством?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:40

  Captain Obvious написав:
4338066][quote="4338045:Faceless написав:
  antey1969 написав:Подавляющее большинство молодежи и среднего возраста уже забыли, когда в поликлинике были в последний раз.

Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками?
Нет, они просто не верят в пАкращення от государства.
Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают.
Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно.
Не сказал бы, что загрузка поликлиник упала. И посещают их далеко не одни пенсионеры.
Самолечением, лечением по "рецептам сарафанного радио", "знающих и опытных знакомых", газет, журналов, ТВ, а сейчас еще и статьям в интернете, да и рекомендациям самих аптекарей, у которых спрашивают чем лечить вместо посещения врача - у нас народ занимается многие и многие годы.
И тут как бы "пакращення от государства" вообще ни при чем. Уж сколько я знаю примеров, что даже с предприсаниями от врача народ считает, что они то умнее, и жрут/пьют то, что сами посчитают нужным, в том числе всякие бады и гомеопатию, правда, когда хуже становится - все равно врач виноват


А рассмотреть не хочется ситуацию, когда "врач" (назовем это существо так) выписывает десяток наименований фуфломицина, и хорошо если хоть один препарат будет именно лекарством?

Да, есть и такие деятели на откате у аптекарей. Говорите сходу, что закупаться будете не по его направлению, а у своего друга-аптекаря - количество заказанного фуфломицина резко поуменьшится
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:15

Re: В Україні стартувала медична реформа

antey1969 написав:
  Captain Obvious написав:
4338066][quote="4338045:Faceless написав:Неужели пакращення таки достигло того уровня, что большинство молодежи и среднего возраста пользуются частными клиниками?
Нет, они просто не верят в пАкращення от государства.
Как лечатся? Глупо, конечно, но аптекари офигевают от массы народа, которые ищут лекарства по смартфону и покупают.
Поверьте, такая ситуация сейчас повсеместно.
Не сказал бы, что загрузка поликлиник упала. И посещают их далеко не одни пенсионеры.
Самолечением, лечением по "рецептам сарафанного радио", "знающих и опытных знакомых", газет, журналов, ТВ, а сейчас еще и статьям в интернете, да и рекомендациям самих аптекарей, у которых спрашивают чем лечить вместо посещения врача - у нас народ занимается многие и многие годы.
И тут как бы "пакращення от государства" вообще ни при чем. Уж сколько я знаю примеров, что даже с предприсаниями от врача народ считает, что они то умнее, и жрут/пьют то, что сами посчитают нужным, в том числе всякие бады и гомеопатию, правда, когда хуже становится - все равно врач виноват


А рассмотреть не хочется ситуацию, когда "врач" (назовем это существо так) выписывает десяток наименований фуфломицина, и хорошо если хоть один препарат будет именно лекарством?

Да, есть и такие деятели на откате у аптекарей. Говорите сходу, что закупаться будете не по его направлению, а у своего друга-аптекаря - количество заказанного фуфломицина резко поуменьшится


И собственно реформа как раз создаст предпосылки для уменьшения таких случаев, ибо с "фуфломицинофилами" будет подписываться все меньше деклараций и будут сидеть без работы
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Faceless
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