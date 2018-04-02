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В Україні стартувала медична реформа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:52
Faceless написав:
И собственно реформа как раз создаст предпосылки для уменьшения таких случаев, ибо с "фуфломицинофилами" будет подписываться все меньше деклараций и будут сидеть без работы
Реформа создает предпосылки к уменьшению трат вообще, а не только фуфломицина.
В одном случае Вы сэкономите, а в другом Вам выпишут именно дешевый фуфломицин, так как то лекарство, что лечит, государству не по карману, а другого никто выписать не даст
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antey1969
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Додано: Вів 03 кві, 2018 19:53
antey1969 написав: Faceless написав:
И собственно реформа как раз создаст предпосылки для уменьшения таких случаев, ибо с "фуфломицинофилами" будет подписываться все меньше деклараций и будут сидеть без работы
Реформа создает предпосылки к уменьшению трат вообще, а не только фуфломицина.
В одном случае Вы сэкономите, а в другом Вам выпишут именно дешевый фуфломицин, так как то лекарство, что лечит, государству не по карману
Типа без реформы выписали бы только самое эффективное и безопасное
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Faceless
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Додано: Вів 03 кві, 2018 20:11
Faceless написав: antey1969 написав: Faceless написав:
И собственно реформа как раз создаст предпосылки для уменьшения таких случаев, ибо с "фуфломицинофилами" будет подписываться все меньше деклараций и будут сидеть без работы
Реформа создает предпосылки к уменьшению трат вообще, а не только фуфломицина.
В одном случае Вы сэкономите, а в другом Вам выпишут именно дешевый фуфломицин, так как то лекарство, что лечит, государству не по карману
Типа без реформы выписали бы только самое эффективное и безопасное
Нет, конечно же.
Но чтобы раз и навсегда решить этот вопрос МОЗ многие просили создать или содрать с западных вменяемые ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ. Это не так сложно, не так долго, как медреформа. Это мгновенно решает проблемы с выпиской ненужных медикаментов.
Но МОЗ эту тему просто похерил. Если создать вменяемые ПРОТОКОЛЫ, то придется их финансировать не воздухом, а платить по полной программе. И прикиньте, государству это не выгодно, не выгодно лечить качественно по отработанным методикам. Проще создать овноэрзац и запустить его во все еще доверчивые, как ни странно, массы
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antey1969
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