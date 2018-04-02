В Україні стартувала медична реформа

Додано: Сер 04 кві, 2018 08:04

slavek написав: antey1969 написав: Но чтобы раз и навсегда решить этот вопрос МОЗ многие просили создать или содрать с западных вменяемые ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ. Это не так сложно, не так долго, как медреформа. Это мгновенно решает проблемы с выпиской ненужных медикаментов.

Но МОЗ эту тему просто похерил. Если создать вменяемые ПРОТОКОЛЫ, то придется их финансировать не воздухом, а платить по полной программе. И прикиньте, государству это не выгодно, не выгодно лечить качественно по отработанным методикам. Проще создать овноэрзац и запустить его во все еще доверчивые, как ни странно, массы Но чтобы раз и навсегда решить этот вопрос МОЗ многие просили создать или содрать с западных вменяемые ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ. Это не так сложно, не так долго, как медреформа. Это мгновенно решает проблемы с выпиской ненужных медикаментов.Но МОЗ эту тему просто похерил. Если создать вменяемые ПРОТОКОЛЫ, то придется их финансировать не воздухом, а платить по полной программе. И прикиньте, государству это не выгодно, не выгодно лечить качественно по отработанным методикам. Проще создать овноэрзац и запустить его во все еще доверчивые, как ни странно, массы



Все правильно, без протоколов в мире никто не лечит.

Вот только чтобы лечить по западным протоколам нужно еще и матбазу подтянуть которая есть только в столице и больших городах, и квалификацию врачей, а это не так быстро и совсем недешево. Все правильно, без протоколов в мире никто не лечит.Вот только чтобы лечить по западным протоколам нужно еще и матбазу подтянуть которая есть только в столице и больших городах, и квалификацию врачей, а это не так быстро и совсем недешево.

По поводу квалификации... Наш медперсонал в тех же Германии или Чехии с руками отрывают. Всего то нужен медицинский локальный язык на уровне В2+некоторые бюрократические танцы с бубном. Те же самые терапевты, врачи скорой помощи, которых у нас в СМИ не клянет только ленивый, там идут на ура и с распростертыми объятиями.Странно как-то получается - здесь нужно повышать квалификацию, а там оказывается все в порядке. География уехавших, из тех, кого знал лично: Германия, Чехия, Польша, Черногория, Словения, Норвегия, ОАЭ, Мальдивы, Сирия, Испания, ИзраильНасчет матбазы - это верно. В глубинке КТ с МРТ нужно хорошо поискать. Если покупать - стоимость каждого аппарата свыше 100 куе+ расходы на гарантийное обслуживание