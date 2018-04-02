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В Україні стартувала
медична реформа

В Україні стартувала медична реформа
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:52

  Faceless написав:
И собственно реформа как раз создаст предпосылки для уменьшения таких случаев, ибо с "фуфломицинофилами" будет подписываться все меньше деклараций и будут сидеть без работы

Реформа создает предпосылки к уменьшению трат вообще, а не только фуфломицина.
В одном случае Вы сэкономите, а в другом Вам выпишут именно дешевый фуфломицин, так как то лекарство, что лечит, государству не по карману, а другого никто выписать не даст
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:53

Re: В Україні стартувала медична реформа

antey1969 написав:
  Faceless написав:
И собственно реформа как раз создаст предпосылки для уменьшения таких случаев, ибо с "фуфломицинофилами" будет подписываться все меньше деклараций и будут сидеть без работы

Реформа создает предпосылки к уменьшению трат вообще, а не только фуфломицина.
В одном случае Вы сэкономите, а в другом Вам выпишут именно дешевый фуфломицин, так как то лекарство, что лечит, государству не по карману


Типа без реформы выписали бы только самое эффективное и безопасное
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:11

  Faceless написав:
antey1969 написав:
  Faceless написав:
И собственно реформа как раз создаст предпосылки для уменьшения таких случаев, ибо с "фуфломицинофилами" будет подписываться все меньше деклараций и будут сидеть без работы

Реформа создает предпосылки к уменьшению трат вообще, а не только фуфломицина.
В одном случае Вы сэкономите, а в другом Вам выпишут именно дешевый фуфломицин, так как то лекарство, что лечит, государству не по карману


Типа без реформы выписали бы только самое эффективное и безопасное

Нет, конечно же.
Но чтобы раз и навсегда решить этот вопрос МОЗ многие просили создать или содрать с западных вменяемые ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ. Это не так сложно, не так долго, как медреформа. Это мгновенно решает проблемы с выпиской ненужных медикаментов.
Но МОЗ эту тему просто похерил. Если создать вменяемые ПРОТОКОЛЫ, то придется их финансировать не воздухом, а платить по полной программе. И прикиньте, государству это не выгодно, не выгодно лечить качественно по отработанным методикам. Проще создать овноэрзац и запустить его во все еще доверчивые, как ни странно, массы
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 05:22

  antey1969 написав:Но чтобы раз и навсегда решить этот вопрос МОЗ многие просили создать или содрать с западных вменяемые ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ. Это не так сложно, не так долго, как медреформа. Это мгновенно решает проблемы с выпиской ненужных медикаментов.
Но МОЗ эту тему просто похерил. Если создать вменяемые ПРОТОКОЛЫ, то придется их финансировать не воздухом, а платить по полной программе. И прикиньте, государству это не выгодно, не выгодно лечить качественно по отработанным методикам. Проще создать овноэрзац и запустить его во все еще доверчивые, как ни странно, массы


Все правильно, без протоколов в мире никто не лечит.
Вот только чтобы лечить по западным протоколам нужно еще и матбазу подтянуть которая есть только в столице и больших городах, и квалификацию врачей, а это не так быстро и совсем недешево.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:04

  slavek написав:
  antey1969 написав:Но чтобы раз и навсегда решить этот вопрос МОЗ многие просили создать или содрать с западных вменяемые ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ. Это не так сложно, не так долго, как медреформа. Это мгновенно решает проблемы с выпиской ненужных медикаментов.
Но МОЗ эту тему просто похерил. Если создать вменяемые ПРОТОКОЛЫ, то придется их финансировать не воздухом, а платить по полной программе. И прикиньте, государству это не выгодно, не выгодно лечить качественно по отработанным методикам. Проще создать овноэрзац и запустить его во все еще доверчивые, как ни странно, массы


Все правильно, без протоколов в мире никто не лечит.
Вот только чтобы лечить по западным протоколам нужно еще и матбазу подтянуть которая есть только в столице и больших городах, и квалификацию врачей, а это не так быстро и совсем недешево.

По поводу квалификации... Наш медперсонал в тех же Германии или Чехии с руками отрывают. Всего то нужен медицинский локальный язык на уровне В2+некоторые бюрократические танцы с бубном. Те же самые терапевты, врачи скорой помощи, которых у нас в СМИ не клянет только ленивый, там идут на ура и с распростертыми объятиями.
Странно как-то получается - здесь нужно повышать квалификацию, а там оказывается все в порядке. География уехавших, из тех, кого знал лично: Германия, Чехия, Польша, Черногория, Словения, Норвегия, ОАЭ, Мальдивы, Сирия, Испания, Израиль
Насчет матбазы - это верно. В глубинке КТ с МРТ нужно хорошо поискать. Если покупать - стоимость каждого аппарата свыше 100 куе+ расходы на гарантийное обслуживание
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:22

Интересно что ведомственные спец больницы оставляют как есть.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:26

  antey1969 написав:По поводу квалификации... Наш медперсонал в тех же Германии или Чехии с руками отрывают. Всего то нужен медицинский локальный язык на уровне В2+некоторые бюрократические танцы с бубном. Те же самые терапевты, врачи скорой помощи, которых у нас в СМИ не клянет только ленивый, там идут на ура и с распростертыми объятиями.
Странно как-то получается - здесь нужно повышать квалификацию, а там оказывается все в порядке. География уехавших, из тех, кого знал лично: Германия, Чехия, Польша, Черногория, Словения, Норвегия, ОАЭ, Мальдивы, Сирия, Испания, Израиль
Насчет матбазы - это верно. В глубинке КТ с МРТ нужно хорошо поискать. Если покупать - стоимость каждого аппарата свыше 100 куе+ расходы на гарантийное обслуживание

Про Израиль не нужно.У меня там сын работает в Ихилов,а до того сдавал экзамен и проходил стажировку в Рамбаме,поэтому как там сдают экзамен наши граждане на ришайен и их уровень я знаю не понаслышке.Остальные страны кроме ОАЕ и Германии не сильно отличаются от нашего уровня.В Германии ,действительно,нужно сдать экзамен только по языку,но работать врач будет только на низком уровне без перспектив роста
Востаннє редагувалось slavek в Сер 04 кві, 2018 08:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:34

  slavek написав:В Германии ,действительно,нужно сдать экзамен только по языку,но работать врач будет только на низком уровне без перспектив роста

Ну почему же без перспектив роста? У нас доктора каждые 5 лет либо подтверждают квалификацию, либо повышают категорию. В Германии никто не мешает этого делать, просто это там не является обязательным. Точно так же, учитесь, практикуйтесь, сдавайте.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:41

  antey1969 написав:Ну почему же без перспектив роста? У нас медики каждые 5 лет либо подтверждают квалификацию, либо повышают категорию. В Германии никто не мешает этого делать, просто это там не является обязательным. Точно так же, учитесь, практикуйтесь, сдавайте.

Точно не знаю,т.к. сын не уточнял.Возможно,это как с грузинскими врачами которым пару лет назад дали поработать в Израиле пол-года фельдшерами без сдачи экзамена,а,возможно,действует сегрегация по которой врач закончивший медуниверситет в своей стране всегда предпочтительнее варяга хоть и сдавшего экзамен
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:52

  slavek написав:
  antey1969 написав:Ну почему же без перспектив роста? У нас медики каждые 5 лет либо подтверждают квалификацию, либо повышают категорию. В Германии никто не мешает этого делать, просто это там не является обязательным. Точно так же, учитесь, практикуйтесь, сдавайте.

Точно не знаю,т.к. сын не уточнял.Возможно,это как с грузинскими врачами которым пару лет назад дали поработать в Израиле пол-года фельдшерами без сдачи экзамена,а,возможно,действует сегрегация по которой врач закончивший медуниверситет в своей стране всегда предпочтительнее варяга хоть и сдавшего экзамен

Зав. отделением в Германии нашему врачу стать вряд ли удастся, административные должности останутся за немцами. Но ведь и у нас зав. отделениями с улицы тоже не берут, только через связи. Так что разницы никакой. Предпочтение отдается немцам, однозначно. Вот только немцы предпочитают работать в Голландии, Британии и т. д. Причина банальна - там у медиков намного выше зарплаты
antey1969
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