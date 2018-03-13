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Український автопром захистять від «занадто дешевих»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:12
Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про законопроекти №8102, №8103, №8104 і №8105 .
Дивися повний текст Український автопром захистять від «занадто дешевих» іноземних конкурентів
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