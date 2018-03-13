Мова йде про законопроекти №8102, №8103, №8104 і №8105 .
Дивися повний текст Український автопром захистять від «занадто дешевих» іноземних конкурентів.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 12:12
Український автопром захистять від «занадто дешевих»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український автопром захистять від «занадто дешевих» іноземних конкурентів.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:25
Какого "производителя" они пытаются защитить? ЗАЗ - банкрот! Богдан и Черкассы - стоят. Работает только Еврокар, но он, извините, не отечественное авто производит. Защищали в свое время так хорошо, что в своей стране наши машины стоили на 10-15% дороже, чем у соседей эти же, но экспортированные... Лучше бы о нормальных пошлинах бы подумали, чтобы "бл@хи" везти невыгодно было (по сравнению с ценой нового авто).
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:32
"Украинский автопром" БУГАГА!!! Сами поездите на этих корытах!
Еврокар если и относится, но это уж точно не Украинский. Это Фольксваген.
Покажите хоть одну марку!!! всегда бесило это словосочетание и его "защита".
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:37
Дійсно захищати нічого,бо ніякого автопрому в Україні вже давно не має.
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