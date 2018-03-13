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Український автопром захистять
від «занадто дешевих»...

Український автопром захистять від «занадто дешевих»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:12

Український автопром захистять від «занадто дешевих»...

Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про законопроекти №8102, №8103, №8104 і №8105 .

Дивися повний текст Український автопром захистять від «занадто дешевих» іноземних конкурентів.
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с бл_яхами разберитесь сначала))
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:25

Какого "производителя" они пытаются защитить? ЗАЗ - банкрот! Богдан и Черкассы - стоят. Работает только Еврокар, но он, извините, не отечественное авто производит. Защищали в свое время так хорошо, что в своей стране наши машины стоили на 10-15% дороже, чем у соседей эти же, но экспортированные... Лучше бы о нормальных пошлинах бы подумали, чтобы "бл@хи" везти невыгодно было (по сравнению с ценой нового авто).
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:32

"Украинский автопром" БУГАГА!!! Сами поездите на этих корытах!
Еврокар если и относится, но это уж точно не Украинский. Это Фольксваген.
Покажите хоть одну марку!!! всегда бесило это словосочетание и его "защита".
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:37

Дійсно захищати нічого,бо ніякого автопрому в Україні вже давно не має.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:54

Украина - страна перевернутого сознания.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56

Re: Український автопром захистять від «занадто дешевих»...

В общем мысль хорошая. Не более... Зачем приплели автопром, видимо лелеют мечту возрождения. Может бедолага КРАЗ страдает от МАНов, СКАНИЙ и прочих монстров?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:00

давно уже понял что от етой власти ничего хорошего простой народ не дождется. Бурбак с Порошенком пытается воскресить свое крупноузловую зборку своего металолома.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:02

Виробник імпортного продукту може продавати його в Україні і за ринковою ціною
но это законодавцев бесит? А если за бугром
у себе вдома отримувати від уряду гроші, дешеві кредити або всілякі податкові пільги і послаблення
то чего у нас такое не запустить? :mrgreen: Оружие раздадут - оборонятся от врагов (внешних и внутренних бандитов), образование платное, про медицину молчу, старость - за свои кровные (фонды/матрасы). На что налоги еще платить? :mrgreen: Я так и ворогом країни можу стати з такими постами. :mrgreen:
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