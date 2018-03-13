Український автопром захистять від «занадто дешевих»...

Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56

В общем мысль хорошая. Не более... Зачем приплели автопром, видимо лелеют мечту возрождения. Может бедолага КРАЗ страдает от МАНов, СКАНИЙ и прочих монстров?

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.