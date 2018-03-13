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Український автопром захистять
від «занадто дешевих»...

Український автопром захистять від «занадто дешевих»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:06

Лучше пусть дороги защитят, а то ездить невозможно, каждый водитель платит налоги с бензина по 10грн/литр в никуда, а потом еще ремонтирует автомобиль и вспоминает президента, премьера и 450 дармоедов
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:10

Re: Український автопром захистять від «занадто дешевих»...

так у нас же нет "отечественного автопрома", ну, разве КРАЗ!
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