|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 19:06
Лучше пусть дороги защитят, а то ездить невозможно, каждый водитель платит налоги с бензина по 10грн/литр в никуда, а потом еще ремонтирует автомобиль и вспоминает президента, премьера и 450 дармоедов
Додано: Пон 02 кві, 2018 19:10
Re: Український автопром захистять від «занадто дешевих»...
так у нас же нет "отечественного автопрома", ну, разве КРАЗ!
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:36
Украинский автопром убил себя сам, когда начал продавать свои пародии на автомобили по цене импортных автомобилей. Пока Таврия и Славута стоили $2000-3000, им никакие конкуренты были нестрашны. А как подняли цену до $5000, так сразу народному автомобилю (и автопрому в целом) пришёл белый пушистый зверёк.
Додано: Вів 03 кві, 2018 05:10
Зачем думать об улучшении? Это экономически невыгодно! Лучше мы защитимся а может даже и накажем по всей строгости!!!
Додано: Вів 03 кві, 2018 09:28
Що збираються захищати?Не захистять.Їх просто не будуть купувати.Будуть б.у. приганяти,а якщо влада накинена них митний збір,то будуть бити і гнати цю владу.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:08
чо, обидно стало, что китаец в максимальной комплектации стоит как ланос средней говнистости - надо уровнять... только ланос довести до ума кишка тонка - проще китацев пошлинами задавить.... а что WTO скажет, а?
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
реклама
|