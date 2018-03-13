Український автопром захистять від «занадто дешевих»...

Додано: Вів 03 кві, 2018 10:08

чо, обидно стало, что китаец в максимальной комплектации стоит как ланос средней говнистости - надо уровнять... только ланос довести до ума кишка тонка - проще китацев пошлинами задавить.... а что WTO скажет, а?

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