Про це повідомляє прес-служба ДП «Держзовнішінформ».
Дивися повний текст США залишаються головним постачальником електромобілів в Україну.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 12:38
США залишаються головним постачальником електромобілів в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США залишаються головним постачальником електромобілів в Україну.
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:38
ага. из этих 2.5 тыс - 2490 Лифа, 4 Теслы и 6 чеготоисчо. Все б/у, кроме 2х Тесл. "Самый быстрорастущий рынок" б/у тачек со всего мира. У Грузии заразились. Электрокарам ой как далеко до 6ляхо-каров. Хотя я видел раз Ниссан Лиф на литовских - верх жлобства
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