RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
США залишаються головним
постачальником електромобілів в...

США залишаються головним постачальником електромобілів в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:38

США залишаються головним постачальником електромобілів в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДП «Держзовнішінформ».

Дивися повний текст США залишаються головним постачальником електромобілів в Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81159
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:38

ага. из этих 2.5 тыс - 2490 Лифа, 4 Теслы и 6 чеготоисчо. Все б/у, кроме 2х Тесл. "Самый быстрорастущий рынок" б/у тачек со всего мира. У Грузии заразились. Электрокарам ой как далеко до 6ляхо-каров. Хотя я видел раз Ниссан Лиф на литовских - верх жлобства
sequence
 
Повідомлень: 838
З нами з: 29.12.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-10 електромобілів за запасом ходу
R2 » Пон 19 бер, 2018 10:14
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 10:14
deniska
Автомобілі залишаються лідером німецького експорту
R2 » Суб 10 бер, 2018 14:04
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 бер, 2018 14:04
alexxxandrnick
В Україну рвуться виробники електромобілів - Омелян 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 20 лют, 2018 21:47
34 2404
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 14:50
a_mel
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.