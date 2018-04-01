Кабмін шукає обґрунтований розмір внесків у пенсійний фонд.
Дивися повний текст Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до 15% зарплати.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:17
Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до 15% зарплати.
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:17
Никто в здравом уме не будет делать взносы в ПФ добровольно. Нет гарантии, что ты ее вообще получиш, что что-то не изменится в очередной раз, ПФ не прикроют и не разворуют.
Лучше искать альтернативные вложения, но только без нашего государства.
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:37
Напомним, второй уровень пенсионной системы – обязательный накопительный. Кто сказал что это будет добровольно ?
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