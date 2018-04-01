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Українців зобов'яжуть відкладати
на пенсію від двох до...

Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:17

Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін шукає обґрунтований розмір внесків у пенсійний фонд.

Дивися повний текст Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до 15% зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:17

Никто в здравом уме не будет делать взносы в ПФ добровольно. Нет гарантии, что ты ее вообще получиш, что что-то не изменится в очередной раз, ПФ не прикроют и не разворуют.
Лучше искать альтернативные вложения, но только без нашего государства.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:37

Напомним, второй уровень пенсионной системы – обязательный накопительный. Кто сказал что это будет добровольно ?
kivitv224
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:42

Еще один налог подкрался незаметно
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:56

  kivitv224 написав:Напомним, второй уровень пенсионной системы – обязательный накопительный. Кто сказал что это будет добровольно ?

:) будет кредиты брать ... :)
asdrud2016
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