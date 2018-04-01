Кабмін шукає обґрунтований розмір внесків у пенсійний фонд.
Дивися повний текст Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до 15% зарплати.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:17
Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Дивися повний текст Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до 15% зарплати.
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:17
Никто в здравом уме не будет делать взносы в ПФ добровольно. Нет гарантии, что ты ее вообще получиш, что что-то не изменится в очередной раз, ПФ не прикроют и не разворуют.
Лучше искать альтернативные вложения, но только без нашего государства.
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:37
Напомним, второй уровень пенсионной системы – обязательный накопительный. Кто сказал что это будет добровольно ?
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:56
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:20
по нормальному государство должно гарантировать пенсию на уровне минимальной ЗП и от этого показателя должна определятся ставка общегосударственного пенсионного обеспечения, все что выше - должно попадать от накопительной пенсии в которой должен быть минимальный уровень взносов который отчисляется по ЗП фонду самим работником с правом определить работником уровень выше минимального (со своей ЗП соответственно), отчисления в накопительный фонд конечно же не облагаются ПДФО (у нас и до такого могут додуматся). Здесь не нужно изобретать велосипед который отлично работает в мире. Если примут такой вариант то дефицит ПФ будет сокращатся со временем
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:33
dotster, мінімальна пенсія має бути гарантована не на рівні мінімальної зарплатні, а на рівні прожиткового мінімуму.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:34
LOKY, не хочете пенсії - не отримуйте, хто ж вам заважає. Під церквою ще подають жебракам, це теж альтернатива.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:36
Все это имеет смысл в стране , где твердая валюта. В Украине с ее инфляции эти отложенные деньги скорее всего обесценятся через несколько лет. По этому все эти накопительные пенсии не для копящего , а для сегодняшних пенсионеров.
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