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Українців зобов'яжуть відкладати
на пенсію від двох до...

Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:42

Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..

Само собою- всі ці реформи для "тепер" ... Що там буде через 20-30 років - кого з політиків та урядовців хвилює ? А найближчим часом треба якісь додаткові гроші - от і будуть ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:56

  Puente написав:Само собою- всі ці реформи для "тепер" ... Що там буде через 20-30 років - кого з політиків та урядовців хвилює ? А найближчим часом треба якісь додаткові гроші - от і будуть ...

20-30 лет??? Ни кто не знает , что будет через несколько месяцев. Ситуация в Украине не стабильна не только экономически , но и политически. Тут и новые выборы , и отдача долгов и прекращение транзита газа.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:37

Куда нести деньги?
Molchyn
 
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