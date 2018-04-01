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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:42
Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..
Само собою- всі ці реформи для "тепер" ... Що там буде через 20-30 років - кого з політиків та урядовців хвилює ? А найближчим часом треба якісь додаткові гроші - от і будуть ...
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:56
20-30 лет??? Ни кто не знает , что будет через несколько месяцев. Ситуация в Украине не стабильна не только экономически , но и политически. Тут и новые выборы , и отдача долгов и прекращение транзита газа.
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