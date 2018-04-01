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Українців зобов'яжуть відкладати
на пенсію від двох до...

Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:42

Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..

Само собою- всі ці реформи для "тепер" ... Що там буде через 20-30 років - кого з політиків та урядовців хвилює ? А найближчим часом треба якісь додаткові гроші - от і будуть ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:56

  Puente написав:Само собою- всі ці реформи для "тепер" ... Що там буде через 20-30 років - кого з політиків та урядовців хвилює ? А найближчим часом треба якісь додаткові гроші - от і будуть ...

20-30 лет??? Ни кто не знает , что будет через несколько месяцев. Ситуация в Украине не стабильна не только экономически , но и политически. Тут и новые выборы , и отдача долгов и прекращение транзита газа.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:37

Куда нести деньги?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56

Для начала, нужно провести индексацию по курсу доллара пенсионерам и бюджетникам.

А в идеале поднять им пенсии и зарплаты, что позволит им покупать больше и ездить отдыхать, что в свою очередь даст прибыль частным предпринимателям, что повлечет за собой большую прибыль ОООшек - то есть больше налога в казну. И как бы все, 1-2 года и страна сама по себе поднимется.

Но у нас при власти бы*** сельское которое этого не понимает или делают вид , что не понимают . В любом случае это халатность косвенная или преступная - ГНАТЬ ВСЕХ НА ХРЕН КОРОВ ПАСТИ!
alexander_solomyanik
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56

  Puente написав:Само собою- всі ці реформи для "тепер" ... Що там буде через 20-30 років - кого з політиків та урядовців хвилює ? А найближчим часом треба якісь додаткові гроші - от і будуть ...


+
Отмотать пошагово, что происходило здесь любые каждые 20-30 лет и получим ответ.
Денежные реформы на территории современной Украины за сто лет: 1918 год, 1922 год, 1947 год, 1961 год, 1991 год, 1996 год.

Да и пример соседней Венгрии как то не особо воодушевляет "копить" под крышей государства. Кто не в курсе: там в 2010 году государство фактически экспроприировало активы негосударственных пенсионных фондов второго обязательного уровня системы пенсионного обеспечения, на тот момент это было 12 млрд долларов. Это составляло более 10% ВВП страны. Все накопленные за 12 лет деньги тупо были переведены на счета государственного казначейства под предлогом "просто очень надо деньги".
Так то где Венгрия, а где наши хапуги :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:22

Наверно что-то недоговаривают. Первый этап реформы
Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до 15% зарплати
. Второй - дата выхода на пенсию - 150 лет. :mrgreen: Кто не дожил - деньги потерял. :mrgreen: Вот это стимул для долголетия и здорового образа жизни!
Molchyn
 
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  #<12
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