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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:42
Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..
Само собою- всі ці реформи для "тепер" ... Що там буде через 20-30 років - кого з політиків та урядовців хвилює ? А найближчим часом треба якісь додаткові гроші - от і будуть ...
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:56
20-30 лет??? Ни кто не знает , что будет через несколько месяцев. Ситуация в Украине не стабильна не только экономически , но и политически. Тут и новые выборы , и отдача долгов и прекращение транзита газа.
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56
Для начала, нужно провести индексацию по курсу доллара пенсионерам и бюджетникам.
А в идеале поднять им пенсии и зарплаты, что позволит им покупать больше и ездить отдыхать, что в свою очередь даст прибыль частным предпринимателям, что повлечет за собой большую прибыль ОООшек - то есть больше налога в казну. И как бы все, 1-2 года и страна сама по себе поднимется.
Но у нас при власти бы*** сельское которое этого не понимает или делают вид , что не понимают . В любом случае это халатность косвенная или преступная - ГНАТЬ ВСЕХ НА ХРЕН КОРОВ ПАСТИ!
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56
+
Отмотать пошагово, что происходило здесь любые каждые 20-30 лет и получим ответ.
Денежные реформы на территории современной Украины за сто лет: 1918 год, 1922 год, 1947 год, 1961 год, 1991 год, 1996 год.
Да и пример соседней Венгрии как то не особо воодушевляет "копить" под крышей государства. Кто не в курсе: там в 2010 году государство фактически экспроприировало активы негосударственных пенсионных фондов второго обязательного уровня системы пенсионного обеспечения, на тот момент это было 12 млрд долларов. Это составляло более 10% ВВП страны. Все накопленные за 12 лет деньги тупо были переведены на счета государственного казначейства под предлогом "просто очень надо деньги".
Так то где Венгрия, а где наши хапуги
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:22
Наверно что-то недоговаривают. Первый этап реформы
. Второй - дата выхода на пенсию - 150 лет. Кто не дожил - деньги потерял. Вот это стимул для долголетия и здорового образа жизни!
Додано: Пон 02 кві, 2018 19:32
Пересичный украинец не успев получить свои кровные гроши, уже должен быть готов их отдать согласно списка утвержденного властью, причем с процентами.
Black Jack - White Business
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