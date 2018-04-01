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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:42
Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..
Само собою- всі ці реформи для "тепер" ... Що там буде через 20-30 років - кого з політиків та урядовців хвилює ? А найближчим часом треба якісь додаткові гроші - от і будуть ...
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:56
20-30 лет??? Ни кто не знает , что будет через несколько месяцев. Ситуация в Украине не стабильна не только экономически , но и политически. Тут и новые выборы , и отдача долгов и прекращение транзита газа.
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56
Для начала, нужно провести индексацию по курсу доллара пенсионерам и бюджетникам.
А в идеале поднять им пенсии и зарплаты, что позволит им покупать больше и ездить отдыхать, что в свою очередь даст прибыль частным предпринимателям, что повлечет за собой большую прибыль ОООшек - то есть больше налога в казну. И как бы все, 1-2 года и страна сама по себе поднимется.
Но у нас при власти бы*** сельское которое этого не понимает или делают вид , что не понимают . В любом случае это халатность косвенная или преступная - ГНАТЬ ВСЕХ НА ХРЕН КОРОВ ПАСТИ!
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56
+
Отмотать пошагово, что происходило здесь любые каждые 20-30 лет и получим ответ.
Денежные реформы на территории современной Украины за сто лет: 1918 год, 1922 год, 1947 год, 1961 год, 1991 год, 1996 год.
Да и пример соседней Венгрии как то не особо воодушевляет "копить" под крышей государства. Кто не в курсе: там в 2010 году государство фактически экспроприировало активы негосударственных пенсионных фондов второго обязательного уровня системы пенсионного обеспечения, на тот момент это было 12 млрд долларов. Это составляло более 10% ВВП страны. Все накопленные за 12 лет деньги тупо были переведены на счета государственного казначейства под предлогом "просто очень надо деньги".
Так то где Венгрия, а где наши хапуги
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:22
Наверно что-то недоговаривают. Первый этап реформы
. Второй - дата выхода на пенсию - 150 лет. Кто не дожил - деньги потерял. Вот это стимул для долголетия и здорового образа жизни!
Додано: Пон 02 кві, 2018 19:32
Пересичный украинец не успев положить свои кровные гроши в карман, уже должен быть готов переложить их согласно списка утвержденного властью, причем с процентами.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 03 кві, 2018 03:59
Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..
давайте почнемо з того що мінімальна ЗП повинна бути на рівні адекватного прожиткового мінімуму і те що прожитковий мінімум в нашій країні відірваний від реальності якщо говорити в розрізі забезпечення людини на нормальне існування без субсидій на комуналку та пахання на дачах для виживання. Країна намагається декларувати спрямованність до сучасної економіки але при цьому мінімальний прожитковий мінімум розраховується "з думкою" про пещерну людину.
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