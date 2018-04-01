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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 09:38
Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..
Если собирать деньги будут в виде очередного налога то в тень уйдет еще больше людей. А если разрешат откладывать себе на "пенсию" в валюте еще и в банке за пределами Украины и просто отчитываться каждый год за количество переведенных на "пенсию" денег - другое дело.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:11
+1 поддержу.Накопительная система нужна,как воздух. Но должна быть свобода выбора любого официального фонда в мире и валюты вклада. В виде обязаловки и только гривна в пенсионный фонд- вариант не очень. Но лиха беда начало. Хоть двигаются в этом направлении- уже неплохо. Уж лучше накапливать в пенсионном фонде, чем солидарная система сейчас
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:16
Ой да прямо. В 2014 еще ваш пост мог тянуть на правду. Сейчас- то что не стабильно в экономике и политике?! Как раз полная стабильность и прогнозировать на пару лет можно.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:34
И что будет через пару лет? Курс гривны,цену кв.м в Киеве,минимальную пенсию можете озвучить на 01.04.2020?
back in USSR
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