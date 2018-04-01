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Українців зобов'яжуть відкладати
на пенсію від двох до...

Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:38

Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..

Если собирать деньги будут в виде очередного налога то в тень уйдет еще больше людей. А если разрешат откладывать себе на "пенсию" в валюте еще и в банке за пределами Украины и просто отчитываться каждый год за количество переведенных на "пенсию" денег - другое дело.
inlanger
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:11

  LOKY написав:Никто в здравом уме не будет делать взносы в ПФ добровольно. Нет гарантии, что ты ее вообще получиш, что что-то не изменится в очередной раз, ПФ не прикроют и не разворуют.
Лучше искать альтернативные вложения, но только без нашего государства.

+1 поддержу.Накопительная система нужна,как воздух. Но должна быть свобода выбора любого официального фонда в мире и валюты вклада. В виде обязаловки и только гривна в пенсионный фонд- вариант не очень. Но лиха беда начало. Хоть двигаются в этом направлении- уже неплохо. Уж лучше накапливать в пенсионном фонде, чем солидарная система сейчас
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:16

  repulse1815 написав:
  Puente написав:Само собою- всі ці реформи для "тепер" ... Що там буде через 20-30 років - кого з політиків та урядовців хвилює ? А найближчим часом треба якісь додаткові гроші - от і будуть ...

20-30 лет??? Ни кто не знает , что будет через несколько месяцев. Ситуация в Украине не стабильна не только экономически , но и политически. Тут и новые выборы , и отдача долгов и прекращение транзита газа.

Ой да прямо. В 2014 еще ваш пост мог тянуть на правду. Сейчас- то что не стабильно в экономике и политике?! Как раз полная стабильность и прогнозировать на пару лет можно.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:34

  SMOKE написав:Ой да прямо. В 2014 еще ваш пост мог тянуть на правду. Сейчас- то что не стабильно в экономике и политике?! Как раз полная стабильность и прогнозировать на пару лет можно.

И что будет через пару лет? Курс гривны,цену кв.м в Киеве,минимальную пенсию можете озвучить на 01.04.2020?
back in USSR
slavek
 
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