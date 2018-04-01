Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Додано: Вів 03 кві, 2018 11:05

SMOKE написав: Ой да прямо. В 2014 еще ваш пост мог тянуть на правду. Сейчас- то что не стабильно в экономике и политике?! Как раз полная стабильность и прогнозировать на пару лет можно. Ой да прямо. В 2014 еще ваш пост мог тянуть на правду. Сейчас- то что не стабильно в экономике и политике?! Как раз полная стабильность и прогнозировать на пару лет можно.

У нас разные понятия стабильности. Я проработал в 2007 году чуть больше года в Швейцарии и каждый год теперь получаю выписку от PAX , где стоит сумма отложеных денег в швейцарских франках. До этого я работал в Германии и от туда мне тоже каждый год приходит выписка с суммой которую я получу по достижению пенсионного возраста. То же самое с Эстонии с 1992 года и с Люксембургом с 2008. Вот это стабильность. А у вас с 1992 года как с пенсии?? Вашим пенсионерам даже за границей пенсии не платят , хоть сто лет стажа.