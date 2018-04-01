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Додано: Вів 03 кві, 2018 09:38
Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..
Если собирать деньги будут в виде очередного налога то в тень уйдет еще больше людей. А если разрешат откладывать себе на "пенсию" в валюте еще и в банке за пределами Украины и просто отчитываться каждый год за количество переведенных на "пенсию" денег - другое дело.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:11
+1 поддержу.Накопительная система нужна,как воздух. Но должна быть свобода выбора любого официального фонда в мире и валюты вклада. В виде обязаловки и только гривна в пенсионный фонд- вариант не очень. Но лиха беда начало. Хоть двигаются в этом направлении- уже неплохо. Уж лучше накапливать в пенсионном фонде, чем солидарная система сейчас
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:16
Ой да прямо. В 2014 еще ваш пост мог тянуть на правду. Сейчас- то что не стабильно в экономике и политике?! Как раз полная стабильность и прогнозировать на пару лет можно.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:34
И что будет через пару лет? Курс гривны,цену кв.м в Киеве,минимальную пенсию можете озвучить на 01.04.2020?
back in USSR
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:05
У нас разные понятия стабильности. Я проработал в 2007 году чуть больше года в Швейцарии и каждый год теперь получаю выписку от PAX , где стоит сумма отложеных денег в швейцарских франках. До этого я работал в Германии и от туда мне тоже каждый год приходит выписка с суммой которую я получу по достижению пенсионного возраста. То же самое с Эстонии с 1992 года и с Люксембургом с 2008. Вот это стабильность. А у вас с 1992 года как с пенсии?? Вашим пенсионерам даже за границей пенсии не платят , хоть сто лет стажа.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:09
Вот она национальная идея. Собственно по этой схеме действует не только список Форбес Украина, но и наиболее патриотичное большинство ВР. Вклады, накопления и др. где угодно, только не в Украине
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:11
Наиболее честно поступают те, кто хочет жить лучше не провозглашая патриотические лозунги.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:15
А перед властью простой вопрос как прокормить пенсионеров? Под каким соусом, банально, собрать необходимую сумму. Собственно об этом заметка. Необходимо собирать до 15%. По мере роста доли неработающего населения процент будет увеличиваться.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:33
Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..
стабилизец полный, да такой, что у сидящих у корыта рейтинги на уровне статистической погрешности. Частным ПФ бабло девать безрисково некуда, в лучшем случае вложиться в валюту и ждать - проверенный ход. Нет альтернатив в виде ФР и прочих инструментов. Просто в силу того, что нет промышленности, а то жулье что есть оббирает миноритариев как липку. Короче, я согласен с мнением, что проще не мухлевать, а просто поднять взносы с легально работающих, дабы временно заткнуть дыры в ПФ. А потом еще поднять минималку и радостно наблюдать, как куда-то пропадают остатки "белого" бизнеса
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:34
Как раз наоборот. Доля будет уменьшатся, потому что доля неработающего населения тут ни при чем, это взнос в накопительный ПФ, и по мере того, как будет уменьшатся солидарный, можно будет и уменьшать отчисления в накопительный.
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