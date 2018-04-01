Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...

Додано: Вів 03 кві, 2018 13:43

Я ЭТИМ ПОКРАЩУВАЧАМ НЕ ВЕРЮ НИ НА ЙОТУ....УЖЕ ЛИШИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНСИЙ , ПОЛУЧАТ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПОСОБИЕ . тАК И ТУТ ..ПРОЙДЕТ ВРЕМЯ И СКАЖУТ ТО ЛИ МАЛО БЫЛО ВЗНОСОВ ТО ЛИ РАЗВОРУЮТ....ПОКА НЕ НАЧНУТ ЧИНОВНИКОВ РАССТРЕЛИВАТЬ ЗА ОСОБО КРУПНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АФЕРЫ , КАК В КИТАЕ - НИКАКИЕ РЕФОРМЫ НЕ ВЗЛЕТЯТ...

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