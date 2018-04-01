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Українців зобов'яжуть відкладати
на пенсію від двох до...

Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:43

sequence вы недооцениваете фантазию и цинизм нашего правительства. Вот свежая идея https://news.finance.ua/ru/news/-/423827/v-pravitelstve-hotyat-vvesti-alimenty-na-soderzhanie-pozhilyh-roditelej
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:10

RomanTik мдя. Было бы смешно, но эти инопланетяне могут и реализовать, курам на смех. Чем дальше, тем больше кажется, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Звериный оскал капитализма наше ффсё
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:43

Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..

Я ЭТИМ ПОКРАЩУВАЧАМ НЕ ВЕРЮ НИ НА ЙОТУ....УЖЕ ЛИШИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНСИЙ , ПОЛУЧАТ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПОСОБИЕ . тАК И ТУТ ..ПРОЙДЕТ ВРЕМЯ И СКАЖУТ ТО ЛИ МАЛО БЫЛО ВЗНОСОВ ТО ЛИ РАЗВОРУЮТ....ПОКА НЕ НАЧНУТ ЧИНОВНИКОВ РАССТРЕЛИВАТЬ ЗА ОСОБО КРУПНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АФЕРЫ , КАК В КИТАЕ - НИКАКИЕ РЕФОРМЫ НЕ ВЗЛЕТЯТ...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:48

  alexander_solomyanik написав:Для начала, нужно провести индексацию по курсу доллара пенсионерам и бюджетникам.

А в идеале поднять им пенсии и зарплаты, что позволит им покупать больше и ездить отдыхать, что в свою очередь даст прибыль частным предпринимателям, что повлечет за собой большую прибыль ОООшек - то есть больше налога в казну. И как бы все, 1-2 года и страна сама по себе поднимется.

Но у нас при власти бы*** сельское которое этого не понимает или делают вид , что не понимают . В любом случае это халатность косвенная или преступная - ГНАТЬ ВСЕХ НА ХРЕН КОРОВ ПАСТИ!

Для любой проблемы есть всегда самое простое неправильное решение, понятное городскому бы***.

Пенсионеров 50% от всего населения. Из которых 90% всю жизнь никуя не делали, перекладывали бумажки в конторах, воровали все что плохо лежит, обучали в школах подрастающее поколение истории КПСС и прочей муре, крышевали в ментовке бандюганов и прочее и прочее ?

Из каких источников поднять пенсии ? Денег напечатать ? Чтобы цены еще раз взлетели а потом еще раз пенсии проиндексировать ?

Налоги поднять ? О да, страна от этого подымется по самое не балуй ....

Как же задолбали популизДы .....
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:06

Re: Українців зобов'яжуть відкладати на пенсію від двох до..

Судя по всему еще один налог.
Сумма: 2-15%
По желанию: с тех кому 35 лет и старше
Обязаловка: 34 года и младше.

Вероятно подобными новостями прощупывают почву.
Как вариант - просто замануха, которую отменят перед выборами.
Erufu
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:21

  bolex написав:Пенсионеров 50% от всего населения. Из которых 90% всю жизнь никуя не делали, перекладывали бумажки в конторах, воровали все что плохо лежит, обучали в школах подрастающее поколение истории КПСС и прочей муре, крышевали в ментовке бандюганов и прочее и прочее ?


Не маловато ли трудяг от СССР (10%) создавших активы которые незалежные "трудяги" растаскивают уже 26 лет?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:30

  slavek написав:
  SMOKE написав:Ой да прямо. В 2014 еще ваш пост мог тянуть на правду. Сейчас- то что не стабильно в экономике и политике?! Как раз полная стабильность и прогнозировать на пару лет можно.

И что будет через пару лет? Курс гривны,цену кв.м в Киеве,минимальную пенсию можете озвучить на 01.04.2020?

Курс в пределах до 32 грн/доллар, кв.м. +- такая же цена,как сегодня, или чуть ниже. Мин.пенсию поднимут вместе с мин.зп. А вообще человек про нестабильность писал, что на сегодня не наблюдается. Курса 50 или смены власти ведь в здравом уме никто не ждет?! Экономика растет по чуть- чуть, политическая стабильность пока- кое- что прогнозировать можно- особенно, есди зрадофилов и всепропальщиковв игнор добавлять)
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 05:03

  SMOKE написав:Курс в пределах до 32 грн/доллар, кв.м. +- такая же цена,как сегодня, или чуть ниже. Мин.пенсию поднимут вместе с мин.зп. А вообще человек про нестабильность писал, что на сегодня не наблюдается. Курса 50 или смены власти ведь в здравом уме никто не ждет?! Экономика растет по чуть- чуть, политическая стабильность пока- кое- что прогнозировать можно- особенно, есди зрадофилов и всепропальщиковв игнор добавлять)


Так "чуть ниже" за кв.м это на сколько?
Мин.пенсию на сколько подымут, на 1 тыс.грн или 10?
Цены при этом на товары и ЖКХ какие будут, еще выше чем сейчас?
PS С нынешним "ростом" экономики жизненный уровень как-то коррелирует?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:24

  slavek написав:
  bolex написав:Пенсионеров 50% от всего населения. Из которых 90% всю жизнь никуя не делали, перекладывали бумажки в конторах, воровали все что плохо лежит, обучали в школах подрастающее поколение истории КПСС и прочей муре, крышевали в ментовке бандюганов и прочее и прочее ?


Не маловато ли трудяг от СССР (10%) создавших активы которые незалежные "трудяги" растаскивают уже 26 лет?


Строили в большинстве своём не совсем трудяги. Точнее трудяги бесплатные то есть зк, а из них до пенсии дотянули явно не все.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:27

  Ratatui написав:Строили в большинстве своём не совсем трудяги. Точнее трудяги бесплатные то есть зк, а из них до пенсии дотянули явно не все.


Да вы шо, а я, работая строителем в СССР, этого не заметил.
Вы хоть представляете сколько строительных ПТУ,техникумов, институтов было по всему СССР.
И зека там точно не учились.
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slavek
 
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